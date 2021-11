Mediziner machen in Münster gegen Long Covid mobil

Ein von einer Corona-Erkrankung genesener Patient bekommt in einer Lungentest-Kabine in einer Rehaklinik die Lungenfunktion gemessen.

Die Long-Covid-Symptome sind eindeutig. Zentral sind chronische Müdigkeit und ra­sche Erschöpfung, hinzu kommen oft unter anderen Lärm- und Lichtempfindlichkeit, Konzentrationsstörungen und sogar Herzrhythmusstörungen. Die genauen Ursachen sind den Experten noch nicht klar, ebenso wenig die richtige Behandlung. Doch die Forschungen zu diesem Langzeitproblem neh­men weltweit Fahrt auf.

Die Alexianer etwa, die bundesweit etwa Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen betreiben, wollen in einer längerfristig angelegten Studie untersuchen, ob es bessere Alternativen zu Medikamente gibt, um Betroffene wieder auf die Beine zu bringen. Sie gehen etwa davon aus, dass geschädigte Zellen im Körper wieder regeneriert werden können, wenn eine bessere Ernährung mit Physiotherapie und Psychotherapie kombiniert wird.

Die Alexianer machen mobil gegen Long Covid. Am Mittwoch stellten sie das Projekt vor (von links): Gerrit Krause (Geschäftsführer PiaCausa Therapie GmbH), Dr. Bernhard Dickreiter (Arzt und Autor), Christian Lischka (Leiter Therapie und Ambulante Reha, PiaCausa), Prof. Dr. Christoph Andreas Jacobi (Chefarzt der Chirurgie, Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling) und Andreas Barthold (Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH). Foto: Gunnar A. Pier

Wenn nach einer Krankheit Müdigkeit und Abgeschlagenheit bleiben, sprechen Ärzte vom „post-viralen Erschöpfungssymptom“ oder „chronischem Fatigue-Syndrom“. In Deutschland sind 300 000 Menschen betroffen. „Die Fälle wurden bislang gerne den Psychiatern überlassen“, erklärte Arzt und Autor Dr. Bernhard Dickreiter am Mittwoch in Münster. Doch Corona bringe eine Verdopplung, vielleicht gar Verdreifachung der Fälle. Diese chronische Müdigkeit ist Teil des Long-Covid-Syndroms, mit dem sich eine Tagung am Clemenshospital beschäftigte.

Mehr Frauen als Männer betroffen

„Derzeit wird extrem viel zu dem Thema geforscht“, berichtete Prof. Dr. Christoph Andreas Jacobi, Chefarzt am Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Wesseling. Denn bisher sei nicht allzu viel bekannt darüber, wie es zu Long Covid komme und wie es zu behandeln ist. Es treffe eher Frauen als Männer, bevorzugt (aber nicht nur) 30- bis 50-Jährige, auch Kinder sind betroffen – und das unabhängig von der Schwere des Verlauf. Jeder vierte Betroffene sei auf Dauer nicht berufsfähig.

Deshalb sind Gesellschaften wie die Alexianer GmbH als Träger von Krankenhäusern, Alten- und Behinderteneinrichtungen doppelt betroffen: Sie behandeln Patienten – ihnen fehlen aber auch Mitarbeiter, die wegen Long Covid ausfallen. Wie denen zu helfen ist, wollen sie nun in einer längerfristig angelegten Studie herausfinden.

Therapie umfasst verschiedene Disziplinen

Dabei glauben sie an eine „multimodale Therapie“, bei der verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Bewegung und Physiotherapie seien mutmaßlich genau so wichtig wie eine optimale Ernährung, Entspannungsphasen – aber auch eine psychotherapeutische Begleitung. Denn auch jedwede Art von Stress begünstige vor allem die Erschöpfungseffekte – was dazu führt, dass auch viele Pflegekräfte darunter litten, die nie selbst infiziert waren, aber seit Monaten die pandemiebedingte Extrembelastung aushalten müssen.

Zunächst probieren die Alexianer nun also, ihre betroffenen Mitarbeiter wieder einsatzfähig zu machen. Doch wenn das Modell erfolgreich sei, helfe es auf Dauer allen Betroffenen.