Mehrere Verletzte bei Glätteunfällen im Münsterland

Bei winterlichen Bedingungen ist es am Donnerstagabend auch in Lengerich zu einem Unfall gekommen. Ob Straßenglätte dabei eine Rolle gespielt hat, war zunächst unklar.

Mehr als 20 witterungsbedingte Unfälle hat es seit Donnerstagnachmittag im Münsterland gegeben, wie die Polizeibehörden auf Anfrage berichten.

Die meisten ereigneten sich im Kreis Borken, wo es 16 Mal auf glatten Straßen krachte. Dabei wurden fünf Personen leicht und eine schwer verletzt. In Raesfeld kam ein 30-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Wagen wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo er mit einem nachfolgenden Auto kollidierte. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der 30-Jährige auf der glatten Straße zu schnell unterwegs war und wies darauf hin, „dass gerade in der jetzigen Jahreszeit immer auch mit Straßenglätte gerechnet werden muss“.

Im Schneeregen die Kontrolle verloren

In Münster gab es nach Polizeiangaben fünf Glätteunfälle in der Nacht, dabei wurde der Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Im Kreis Coesfeld kam ein Autofahrer zwischen Coesfeld und Holtwick von der Straße ab und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Kreis Warendorf verlor ein 25-Jähriger am Donnerstagnachmittag wegen starken Schneeregens die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde leicht verletzt.

„ Passen Sie ihre Geschwindigkeit immer den Witterungsverhältnissen an und fahren Sie vorsichtig! “ Warnung der Polizei im Kreis Borken

Schüler-Taxi rutscht in Straßengraben

Im Kreis Steinfurt geriet am Donnerstagnachmittag ein Taxi mit Schulkindern an Bord ersten Erkenntnissen zufolge witterungsbedingt von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und landete im Straßengraben. Die drei Schulkinder im Alter von 11 bis 14 Jahren aus Greven sowie die 54 Jahre alte Taxifahrerin wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Und auch am Wochenende wird es wahrscheinlich wieder glatt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen durch Schnee oder gefrierenden Regen in der Nacht zu Samstag. In der Nacht zu Sonntag könne es leichten Schneeregen geben.