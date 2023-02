Meister will sein Wissen weitergeben

Ahlen

Er wohnt in Neubeckum und hat zuletzt viele Jahre an Motorrädern „geschraubt“. Doch nun kehrt Sven Klösener beruflich nicht nur in seine Heimatstadt Ahlen, sondern auch zu seinen Anfängen als Fahrradmechaniker zurück. Der 42-Jährige übernimmt die Leitung der Werkstatt in der vom Caritas-Verband betriebenen Radstation im Bahnhof.

Von Peter Harke