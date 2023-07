Messerangriff in Emsdetten – Haftbefehl gegen 64-jährigen Tatverdächtigen

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten ist Anfang Juli eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Jetzt ist Haftbefehl gegen den 64-jährigen Tatverdächtigen erlassen worden.

Der 64-jährige Mann, der Anfang Juli in Emsdettens Innenstadt eine 62-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist am Donnerstag (20. Juli) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung einer Haftrichterin vorgeführt worden. Das teilten Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Steinfurt und Polizei Münster mit.

Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, am Freitagabend (7. Juli) vor einer Pizzeria in Emsdetten versucht zu haben, die 62-Jährige heimtückisch zu töten.

Tatverdächtiger soll unvermittelt zugestochen haben

Der Tatablauf wird wie folgt beschrieben: Als der Mann zufällig an der 62-Jährigen und ihren Freundinnen vorbeigekommen war, soll er von seinem Fahrrad abgestiegen sein und ein Messer aus seiner Tasche geholt haben. Ohne etwas zu sagen, soll der Tatverdächtige unvermittelt von hinten auf die Frau zugegangen sein und habe ihr dann wuchtig mit dem Messer tief in den hinteren Bereich der linken Schulter gestochen. Anschließend soll er das Messer erneut in die Fahrradtasche gesteckt haben und zu seiner Wohnanschrift geflüchtet sein.

Dort soll er sich dann selber eine lebensgefährliche Verletzung mit einer Armbrust zugefügt haben. Polizisten nahmen ihn in der Wohnung fest. Das Tatwerkzeug fanden die Beamten in seiner Fahrradtasche.

Die 62-jährige Frau war nach einer Operation außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige ist laut Mitteilung jetzt ebenfalls wieder vernehmungsfähig. Der Richter ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an. Zu den Vorwürfen und den Hintergründen der Tat äußerte sich der Beschuldigte bislang nicht.