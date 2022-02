Diagnose bei TV-Show: Mickie Krause hat Blasenkrebs

Schlagerstar Mickie Krause hat Krebs. Das hat der Sänger am Mittwochmorgen verkündet. Als Teil der TV-Show „Showtime of my Life“ gingen die Mitglieder zur Vorsorge. Dabei erhielt Krause die Nachricht: Er hat einen bösartigen Tumor an der Blase.

Schlagerstar Mickie Krause hat Krebs. Das hat der Sänger am Mittwochmorgen verkündet. Krause ist Teil der TV-Show „Showtime of my Life“ beim Sender Vox, macht dort mit sieben prominenten Mitstreitern auf die Krebsvorsorge aufmerksam. Als Teil der Show gingen auch die Mitglieder zur Vorsorge. Dabei erhielt Krause die Nachricht: Er hat einen bösartigen Tumor an der Blase.

„Im ersten Moment war ich sprachlos und mit der Situation überfordert. Es fühlte sich nicht real an“, sagte Krause gegenüber unserer Zeitung. Man fühle sich gesund, bekomme dann aber eine solche Diagnose. Nach einem Besuch in der Berliner Charité bewahrheitete sich die Vermutung des Urologen.

Operation erfolgreich verlaufen

Nach der Diagnose am 6. Januar ging alles ganz schnell. Am 8. Januar zeichnete Krause die Show auf, bevor er zwei Tage später in der Charité erfolgreich operiert wurde. „Ich habe die OP gut überstanden“, sagt Krause. Allerdings habe sich während des Krankenhausaufenthalts ein Blutgerinnsel gebildet, das am 13. Januar erneut operativ entfernt werden musste. Einen Tag später hat er die Charité verlassen. Am 22. Februar kontrollieren die Ärzte bei einer weiteren OP, ob sie den Tumor komplett entfernt haben, berichtet der Sänger. Der Krebs werde ihn wohl ein ganzes Leben lang begleiten. „Aber mir geht es sehr gut“, sagte Krause dem Sender RTL.

„ Wäre ich nicht zur Vorsorge gegangen, hätten wir uns in einem halben Jahr über ganz andere Maßnahmen unterhalten müssen “ Mickie Krause

Bei der Show hat er trotzdem mitgemacht. Schließlich sei ihr Nutzen durch seine Diagnose extra klar geworden. Wir wollen zur Krebsvorsorge aufrufen und Mut machen, zur Vorsorge zu gehen. „Wäre ich nicht zur Vorsorge gegangen, hätten wir uns in einem halben Jahr über ganz andere Maßnahmen unterhalten müssen“, sagte er.