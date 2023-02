Nach Missverständnis: Mickie Krause macht doch am Ballermann weiter

Im Herbst 2022 verkündete der „Megapark“ auf Mallorca die Trennung von Schlagerstar Mickie Krause. Von Unstimmigkeiten war die Rede. Doch wie unsere Redaktion vom Sänger selbst erfahren hat, tritt Krause auch 2023 am Ballermann auf.

Vom „endgültigen Abschied“ oder gar vom „Rausschmiss“ war die Rede in den Medien: Das Kapitel Mickie Krause und „Megapark“ schien nach jahrelanger Zusammenarbeit im Herbst 2022 ein abruptes Ende genommen zu haben.

In der Tat hatte Mickie im Spätsommer in einem Interview mit dem MDR noch gesagt: „Fakt ist: Der Megapark hat sich von mir getrennt für das Jahr 2023.“

Doch im Gespräch mit unserer Redaktion verkündete der Schlagerstar aus Wettringen im Münsterland jetzt, dass er auch 2023 wieder im „Megapark“ auftreten wird. Es habe ein großes Missverständnis mit den Betreibern der beliebten Eventlocation am Ballermann gegeben, wie Mickie Krause unserer Redaktion sagt.

Auch 2023 Auftritte im „Megapark“

Der 52-jährige Sänger habe nach seiner Krebs-Erkrankung lediglich angekündigt, etwas kürzertreten zu wollen und im Jahr 2023 weniger Auftritte zu absolvieren.

Unter anderem die „Bild-Zeitung“ schrieb daraufhin, es gäbe Stress am Ballermann und mutmaßte, dass Krause im „Megapark“ aufhören wolle.

Der „Megapark“ sei über die Medienberichte gar nicht glücklich gewesen und kündigte daraufhin an, die Zusammenarbeit mit Mickie Krause zu beenden.

Doch jetzt kommt doch alles ganz anders, wie Krause im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet: „Wir haben lange telefoniert und die Missverständnisse aus der Welt geschafft.“ Der Schlagerstar wird auch 2023 wieder im „Megapark“ auftreten. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, stehen jetzt auch die Details fest. Ende März startet demnach für Krause wieder die Saison. Bis zum Herbst soll der Künstler aus dem Münsterland mindestens 25 Mal in dem Kult-Club auftreten. Ballermann-Fans dürfen also aufatmen.

Das verdient Mickie Krause pro Auftritt

Jüngst war Mickie Krause in der TV-Show „Krause kommt“ von Namensvetter Pierre M. Krause zu Gast. Auf Nachfrage des Moderators, erzählte der Wettringer Schlagerstar auch, was er verdient. Am Ballermann sei er nicht der bestbezahlteste Schlager-Sänger. „Da gibt es Kollegen, die verdienen dort mehr“, verriet Mickie Krause.

Doch wenn es um Auftritte in Deutschland geht, sei er - was die Gage angeht - ganz vorne mit dabei. Pro Auftritt bekommt Mickie Krause nämlich eine niedrige fünfstellige Summe, wie der 52-Jährige in der Fernsehsendung verriet.