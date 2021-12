Mindestens 47 Omikron-Fälle bei LMC

Wegen eines massiven Corona-Ausbruchs hat der Sassenberger Caravanhersteller LMC seine Mitarbeiter vorzeitig in die Betriebsferien geschickt.

Ein massiver Corona-Ausbruch hat die Mitarbeiter des Sassenberger Caravan- und Wohnmobilherstellers LMC in die vorverlegten Betriebsferien geschickt.

Anfang der Woche wurden mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bürgertestzentrum auf dem Werksgelände positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Infizierten stieg bis Freitag auf 90. Am Nachmittags bestätigte das Gesundheitsamt des Kreises, dass unter den positiv getesteten Mitarbeitern in 47 Fällen eine Infektion mit der Omikron-Variante des Virus nachgewiesen wurde. Bei 64 weiteren Mitarbeitern stehe nach einem positiven Schnelltest die Bestätigung einer Infektion durch einen PCR-Test noch aus. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bisher sind ausschließlich milde Verläufe bekannt, heißt es seitens der Geschäftsführung,

Die Produktion wurde geordnet heruntergefahren. Aktuell sind noch etwa 40 Mitarbeiter auf dem Gelände, um zwingend erforderliche Aufgaben zu erfüllen. Sie unterliegen weiter verschärften Corona-Schutzmaßnahmen wie einer verpflichtenden täglichen Testung unabhängig von Impf- oder Genesen-Status und dem Tragen einer FFP2-Maske. Medizinische Masken sind nicht mehr erlaubt.

Weitere Impfaktionen

Darüber hinaus wird LMC seine Impfaktionen fortsetzen und seinen Mitarbeitern am 28. Dezember erneut die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen. Bisher liege die Impfquote mit über 75 Prozent der Belegschaft überdurchschnittlich hoch, betont LMC.

„Bedauerlicherweise handelt es sich bei einem Großteil der Infektionen um Impfdurchbrüche, die auf die hochansteckende neue Virusvariante Omikron zurückzuführen sind. In enger Absprache mit den Behörden wurden neben den Betroffenen auch alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt“, unterstreicht Geschäftsführer René Ricken.

Bürgertests

„Um die regelmäßigen Tests der Mitarbeiter aber auch der lokalen Bevölkerung zu vereinfachen, hat LMC in Kooperation mit der Stadt Sassenberg und einem externen Betreiber Anfang Dezember ein Bürgertestzentrum auf dem Werksgelände eingerichtet. Umso bedauerlicher ist die aktuelle Situation, die sich – sicherlich so nicht erwartbar – ergeben hat“, erklärt der Geschäftsführer. Das Testzentrum im Gewerbegebiet bleibt weiter für alle Bürger geöffnet.

Verlängerte Betriebsferien

Der Hersteller von Wohnwagen, Reisemobilen und Camper-Vans unter dem Dach der Erwin Hymer Group fertigt am Standort Sassenberg seit über 65 Jahren Freizeitfahrzeuge.

Stand heute enden die LMC-Betriebsferien am 4. Januar. Und dann muss jeder der geschätzt rund 1000 Mitarbeiter einen aktuellen offiziellen negativen Schnelltest vorlegen, bevor er das Betriebsgelände betreten darf.