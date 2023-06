Großbölting  nennt Jahr nach Missbrauchsstudie „zäh“

In dem Jahr nach Bekanntgabe der Missbrauchsstudie im Bistum Münster sind deren Mitautor Thomas Großbölting viele graue Haare gewachsen. „Es war eine zähes Ringen in einem mühsamen Prozess“, sagt der Professor für Zeitgeschichte der Universität in Hamburg. Das liege an der Komplexität des Themas, aber auch an den Schwierigkeiten der Kirche, „Kontrolle über Macht und die Prozesse abzugeben“.

Die Studie habe in keinster Weise dazu geführt, „dass irgendeinem oder irgendeiner Betroffenen Gerechtigkeit widerfahren ist“. Das Bistum werde sich daran messen lassen müssen, wie sehr es ihm gelingt, ihr große Ziel zu erreichen – nämlich Betroffenen Wiedergutmachung zu leisten, sie wieder in den Stand zu versetzen, dass das ihnen angetane Unrecht ungeschehen gemacht werden kann, soweit das möglich ist. Den „Startblock dieses Rennens “habe die Kirche dabei gerade erst verlassen.

„Opfer müssen sich nicht mehr rechtfertigen“

Ähnlich sieht das Peter Tenbusch, Opfer sexuellen Missbrauchs durch den Priester Heinz Pottbäcker und Mitglied der Selbsthilfegruppe in Rhede bei Bocholt. Die Studie hat nach seinen Worten zwar dafür gesorgt, dass sich Betroffene nicht mehr rechtfertigen müssten. Sie mache zum ersten Mal transparent, was vorgefallen ist und habe die Sprachfähigkeit auf allen Seiten gefördert. Trotzdem findet er es beschämend, dass erst neun von 27 Bistümern eine vergleichbare Studie in Auftrag gegeben hätten. Er fordert: „Jetzt ist die Kür gefragt. “Obwohl der Wettkampf schon gestern begonnen habe, arbeite die Kirche noch an der Choreografie. „Wann will die Kirche endlich mit dem Training beginnen?“, fragte er.

Am gleichen Tag, an dem in Köln ein Gericht dem Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche 300.000 Euro zugesprochen hat, berichtete Bischof Dr. Felix Genn über die unterschiedlichsten Maßnahmen, die das Bistum seitdem ergriffen habe, „um die Vergangenheit weiter aufzuarbeiten und sexuellen Missbrauch im Bistum Münster künftig zu verhindern“. Immer wieder aufs Neue müsse betont werden: „Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch ist keineswegs vorbei.“

Genn: Opfer haben Anspruch auf ehrliche Reue

Betroffene müssten konkret erfahren, dass es keine hohle Phrase sei, wenn er versichere, dass sie neben dem Anspruch auf eine unabhängige Aufarbeitung vor allem einen Anspruch auf ein verändertes Verhalten kirchlicher Verantwortungsträger hätten. „Sie haben einen Anspruch auf das Eingeständnis von Fehlern, auf ehrliche Reue und wirkliche Umkehr, die sich in der Haltung und im Verhalten kirchlicher Verantwortungsträger zeigen muss.“ Und Täter sollten wissen, dass er sich ihnen gegenüber von einer Haltung der Nulltoleranz leiten lasse. Das hatte Genn am Nachmittag so auch allen Mitarbeitenden des Bistums geschrieben.

Immerhin: Im Vergleich zu den anderen 26 Bistümern in Deutschland hat Münster nach Großböltings Worten „beachtliche Schritte“ gemacht. „Wir haben beobachten können, wie viele Schritte der Sensibelmachung , der Kontrolle, der Prävention gegangen wurden.“ Die Verantwortlichen im Bistum seien sensibler geworden für Macht, Machtmissbrauch und sexueller Missbrauch.