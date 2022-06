Dülmener Gemeinde macht Missbrauchsfall öffentlich

An Pfingstsonntag hat die Gemeinde Heilig Kreuz in Dülmen einen alten Missbrauchsfall öffentlich gemacht. In den 1950er-Jahren habe ein Kaplan einem Kind sexualisierte Gewalt angetan, so eine Stellungnahme, die in den Gottesdiensten verlesen wurde.

In den 50er-Jahren hat es in der Gemeinde Heilig Kreuz einen Fall von sexualisierter Gewalt gegeben. „Ende Mai hat uns die Information erreicht, dass ein Kaplan in Heilig Kreuz, der hier von 1955 bis 1957 tätig war, in dieser Zeit einem Kind sexualisierte Gewalt angetan hat“, heißt es in einer Stellungnahme, die am Sonntag in den Gottesdiensten der Gemeinde verlesen wurde.

Es sei jedoch zu befürchten, dass es nicht bei diesem einen dokumentierten Übergriff geblieben sei. „Studien belegen, dass es fast immer zu häufigen Taten kommt“, so das Schreiben weiter.

Kaplan ist seit fast vier Jahrzehnten verstorben

Der betreffende Kaplan sei mittlerweile seit fast 40 Jahren verstorben. Im belegten Fall sei es durch das Bistum Münster „zu entsprechenden Anerkennungszahlungen gekommen“, berichtete die Gemeinde.

Vor der Bekanntmachung in den Gottesdiensten an Pfingstsonntag waren bereits Kirchenvorstand, die Mitglieder des Pfarreirates sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter von Heilig Kreuz informiert worden.

Ansprechpartner von Gemeinde und Bistum

Die Gemeinde bietet weiteren Betroffenen sowie jedem, der aus dieser Zeit etwas berichten könne und möchte, vertrauensvolle Gespräche an. Ansprechpartner seien das Seelsorgeteam sowie beim Bistum Dr. Margret Nemann (Telefon 0152 / 57 63 85 41, Bardo Schaffner (0151 / 43 81 66 95) und Hildegard Frieling-Heipel (0173 / 1 64 39 69).

Die Veröffentlichung des Falls in Dülmen kommt eine gute Woche vor der Vorstellung der unabhängigen Studie zu sexualisierter Gewalt im Bistum Münster seit 1945, die am 13. Juni vorgestellt wird. Bischof Genn will sich am 17. Juni dazu äußern.