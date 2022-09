Landwirtin Katharina Hilbert mag es sicher in unsicheren Zeiten

Mit neuen Medien, neuen Produkten und mehr Nähe zu ihren Kunden versuchen Bauern, neue Märkte zu erschließen. Eine davon ist Katharina Hilbert aus Emsdetten. Sie setzt auf ein möglichst breites Angebot – und baut dafür sogar Hanf an.

Katharina Hilbert nimmt eine ihrer Hanfpflanzen in ihre Hand und pult ein paar Körner heraus. „Die sind auch reif“, sagt sie. Die Körner liegen ihr sehr am Herzen. Sie könnten in ihrem zukünftigen Berufsleben noch eine große Rolle spielen. Sie sollen ihr und ihrer Familie nämlich ein Stück mehr Sicherheit bringen.