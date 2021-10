„Mitglieder wollen bei Wahl eingebunden werden“

Die CDU will sich neu aufstellen. Bei einer Konferenz am Samstag diskutieren die Kreisvorsitzenden darüber, ob es eine Mitgliederbefragung bei der Vorsitzendenwahl gibt. Unsere Redaktion hat die münsterländischen CDU-Kreischefs vor der Konferenz befragt.

Ihre Meinung ist am Samstag gefragt: Christina Schulze Föcking (CDU-Kreisverband Steinfurt/im Uhrzeigersinn), Hendrik Grau (Kreisverband Münster), Markus Höner (Kreisverband Warendorf-Beckum) und Marc Henrichmann (Kreisverband Coesfeld).

Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl will sich die CDU neu aufstellen. Bei einer Kreisvorsitzendenkonferenz holt die Partei am Samstag in Berlin ein Stimmungsbild ein – auch zu einer möglichen Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz. Wir haben die münsterländischen CDU-Kreisvorsitzenden vorab nach ihrer Meinung gefragt.