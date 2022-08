Mittlerin zwischen Hochkultur und Heimatkunst: Gravenhorst-Leiterin Andersen geht

Die Leiterin des Kunstklosters Gravenhorst, Berit Gerd Andersen, wurde am Sonntag mit einem Sommerfest verabschiedet. Landrat Dr. Martin Sommer lässt in einer Rede einige Highlights Andersens Karriere Revue passieren.

Eigentlich endet ihre Dienstzeit als Leiterin des Kunstklosters Gravenhorst erst Mitte November, doch Berit Gerd Andersen bekam am Sonntagnachmittag in Gravenhorst den (vorgezogenen) Abschied, den sie am liebsten mag: inmitten all der Künstlerinnen und Künstler, die ihr immer so sehr am Herzen lagen und liegen. Mit einem Sommerfest im Kunstkloster und der Finissage der bemerkenswerten Schau „Hidden Landscapes – Schichten des Anthropozäns“.