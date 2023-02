Frauenleiche im Wald: Früherer Nachbar vor Gericht

Der Prozess beginnt am Montag (27. Februar) um 9 Uhr in Münster, die Anklage lautet auf Totschlag. Der 26 Jahre alte Mann aus Greven im Kreis Steinfurt soll die Frau am 28. August 2022 nach einem Streit erwürgt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Leiche anschließend mit dem Auto in ein rund 13 Kilometer entferntes Waldstück gefahren und dort abgelegt hat. Dabei soll er der bereits verstorbenen Frau mehrfach mit einem Messer in Brust und Hals gestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er möglicherweise gedacht, dass die 25-Jährige noch leben würde.