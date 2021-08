Motorradfahrer überschlägt sich mehrmals nach Kollision auf der Autobahn

Wie die Polizei berichtet, ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 30 gekommen, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 26-jährige Motorradfahrer am Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Westerkappeln /Hambüren auf die Autobahn auf, zog zügig auf den rechten Fahrstreifen und von dort weiter auf den linken. Dabei unterschätzte er nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit eines dort fahrenden Pkw, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können und kollidierte mit dem 26-Jährigen, der durch den Aufprall von seinem Fahrzeug katapultiert wurde. Der Mann überschlug sich mehrfach und rettete sich anschließend auf den Seitenstreifen. Sein Motorrad schleuderte über die Fahrbahn gegen das Heck eines Lkw, fing dann Feuer und brannte aus.

Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro.