Münsterland hat das Glück gepachtet

Die Menschen im Münsterland sind einer Studie zufolge die Glücklichsten in ganz Deutschland. Doch woran liegt das?

Die Münsterländer sind die glücklichsten Menschen in Deutschland. Das hat der Glücksatlas ergeben, eine Studie, die Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg erarbeitet und die Süddeutsche Klassenlotterie finanziert hat. Danach liegen die Menschen im Münsterland mit einem Wert von 7,44 auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten an der Spitze. In ganz Deutschland beträgt die Lebenszufriedenheit aktuell 6,86 Punkte.