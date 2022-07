So schützt sich das Münsterland vor Hochwasser

Ahlen im Jahr 2001, Ochtrup im Jahr 2010, Münster 2014: Im Münsterland waren in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Städte und Gemeinden von Hochwasser betroffen. Ein Überblick, was die Kommunen zum Schutz vor einer Flut unternommen haben.

Starkregen hat in den vergangenen Jahren mehrere Städte und Gemeinden des Münsterlands überflutet. Viele von ihnen haben seitdem sehr viel Geld in die Hand genommen, um sich vor den Folgen neuer Fluten zu schützen. Eine Übersicht:

Greven

Von 2004 bis 2007 wurden die Emsdeiche umfassend saniert. Diese Maßnahmen waren erforderlich, weil die in den 50er Jahren erbauten Deiche nicht mehr standfest waren. Die Deichsanierung kostete knapp zehn Millionen Euro. Aktuell wird der Ems-Verlauf renaturiert. Dafür werden riesige Mengen Mutterboden und Sand abgetragen – allein im aktuellen Abschnitt rund 300.000 Kubikmeter. Auch dies trägt dazu bei, dass die Ems nicht mehr zu hoch ansteigt.

Münster

Am 28. Juli 2014 fielen in Münster in sieben Stunden über 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Zwei Menschen ertranken, Straßen und Keller wurden überflutet. 30 Millionen Euro hat die Stadt seitdem in den Hochwasserschutz investiert, Maßnahmen von über 100 Millionen Euro sollen noch folgen. Unter anderem wurde an der Aa im Bereich Kanalstraße ein Deich gebaut, Kanäle saniert, breitere Abflussrohre verlegt, Hochwasserpumpwerke gebaut.

Ochtrup

Ende August 2010 wurden die Menschen in den Ochtruper Ortsteilen Langenhorst und Welbergen Opfer des Hochwassers. In Folge starker Regenmassen waren Vechte und Feldbach über das Ufer getreten. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein enormer Sachschaden. Bis zu 53 Stunden ohne Pause waren Feuerwehrkräfte im Einsatz. Unterstützung bekamen die Ortskräfte von Feuerwehren aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet. Zwölf Jahre später arbeitet die Stadt noch immer an einem Hochwasserschutzkonzept. In Planung ist ein Umgehungsgerinne der Vechte, das über das Areal der Stiftsmühle geleitet werden soll. Die Planungen dauern noch bis Oktober an. Anschließend startet die nächste Phase, ehe es dann in die Umsetzung geht.

Laer

Mehr als einen Monat vor der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz wurde die Gemeinde Laer von einem Starkregenereignis getroffen. Am Vorabend des Fronleichnam-Feiertages (3. Juni 2021) wurden zahlreiche Straßen, Plätze und auch Gebäude in Laer überschwemmt; die Schäden waren enorm. Froh darüber, dass es keine Toten und Verletzten zu beklagen gab, rief Bürgermeister Manfred Kluthe zusammen mit dem DRK-Ortsverein Laer eine Spendenaktion zugunsten von Personen ins Leben, die besonders stark betroffen waren und Hab und Gut verloren hatten.

Unwetter: Land unter in Laer Heftiger Regen hat sich am Donnerstagabend über Laer ergossen. In der Gemeinde waren zahlreiche Straßen und Keller überflutet. Der Boden konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Von den Feldern strömte es herunter. Kleine Gräben und Bäche wurden überflutet. Das Wasser stand auf den Straßen. Die Feuerwehr wurde zu etwa 50 Einsätzen in dem Ort gerufen.

Das Regenwasser brach damals von der höher gelegenen benachbarten Bauerschaft Höpingen in Rosendahl-Darfeld über das Wäldchen und die gleichnamige Wohnstraße „Strübberhoek“ in den Südwesten der Gemeinde hinein. Der Ewaldibach konnte die Wassermassen nicht bewältigen. Als kurzfristige Maßnahmen wurden alle Vorfluter saniert und deren Schutzgitter erneuert, damit sie nicht mehr verstopft werden. Die geplanten Kanäle für ein neues Baugebiet wurden optimiert.

Ahlen

Die Stadt Ahlen hat in den vergangenen 20 Jahren 20 Millionen Euro in den Hochwasserschutz gesteckt. Das ist die Antwort auf das Jahrhunderthochwasser vom 3. Mai 2001. Damals stand das Wasser in Teilen der Zechenkolonie 1,80 Meter hoch. Wer dort heute über Deiche radelt, sich an der renaturierten Werse erfreut, Platz auf einer Mauer zwischen Krankenhaus und Flusslauf nimmt, sieht, wohin das Geld geflossen ist.

Dülmen

In Dülmen hat das Hochwasser vom Mai 2004 Baumaßnahmen ausgelöst, die dem Schutz der Wohngebiete Rödder, Dapperskamp und Buldergeist dienen. In den Jahren 2005 bis 2007 wurden Deiche errichtet, Regenrückhaltebecken gebaut und der Bulderner See als Rückhalteraum aktiviert. Deutlich gemindert wird die Hochwassergefahr auch durch verschiedene Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kanalnetzes stehen. So wurde das Hochwasserschutzpumpwerk Rödder gebaut, das die Bewohner im Baugebiet Rödder vor zurückstauendem Hochwasser aus dem Kleuterbach schützt. Zum Schutz des Wohngebietes Dapperskamp wurden damals ein Regenrückhaltebecken sowie ein Hochwasserschutzpumpwerk gebaut.