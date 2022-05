Münsterland lockt wieder mehr Touristen

Foto:

Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt in Sachen ­Deutschland-Tourismus gerade ver­öffentlicht hat, sind erfreulich. ­Keine Frage, endlich Licht am Ende des ­langen Corona-Tunnels. Die ­Branche kann aufatmen und sich auf eine gute Saison freuen. Doch das ist kein Grund, sich auszuruhen. Ganz im Gegenteil.



Wer in Deutschland unterwegs ist – gerade in den ­alten Bundesländern – fragt sich oft, in welchem Jahrzehnt er sich befindet. Hotels, Ferienwohnungen, Cafés, Restaurants, Transportmöglichkeiten – vieles ist einfach so geblieben, wie es immer schon war. Da werden ­Ferienwohnungen angeboten, in denen man gefühlt in den aussortierten Möbeln der Gastgeber wohnt. Da kann man sein Essen nur bar bezahlen – und von kostenfreier Nutzung des ÖPNV wollen wir gar nicht erst träumen.



Hier jetzt nach mehr finanzieller Förderung zu rufen, wäre ein zu einfacher Ansatz. Denn wenn der Gast sich wohlfühlen soll, reicht es nicht, das eigene Haus in Schuss zu halten. Da braucht es übergreifende Kooperationen. Über Inseln, Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg. Und, fast verwegen: auch über Landesgrenzen.



Das ist die echte Herausforderung. (Stefanie Meier)