Nach zehn Überfällen auf Tankstellen: Mutmaßlicher Serientäter vor Gericht

Prozess am Landgericht Münster

In Senden wurde eine Tankstelle auf der Münsterstraße überfallen.

Er hatte es auf Geld aus der Kasse und Zigaretten aus dem Verkaufsraum abgesehen, kam im Schutz der Dunkelheit und forderte – so die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen – unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld unbd Waren im Wert von insgesamt 7000 Euro. Ein 21-jähriger Mann aus Selm soll im vergangenen Dezember gleich zehn Tankstellen, vornehmlich in den Kreisen Coesfeld und Warendorf, in nur 14 Tagen überfallen haben. „Zwei Mal blieb es bei dem Versuch“, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Botzenhardt.