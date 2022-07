Bußgelder für Coronaverstöße gerechtfertigt

Für Gudrun Schäpers war es eine Premiere. Zum ersten Mal begrüßte die 54-jährige Juristin als Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm die Medienvertreter zum Jahrespressegespräch. Gudrun Schäpers kündigte an, die Digitalisierung weiter vorantreiben zu wollen. Online-Terminvergaben seien bereits gebräuchlich, zudem gebe es die Möglichkeit, Verfahren online zu führen. Was sie aber auch betonte: „Ich fühle mich außerordentlich wohl in Hamm.“

Kein rechtswidriger Eingriff in Grundrechte

Nahtlos leitete Gudrun Schäpers dann zum Kollegen Prof. Martin Saal über, der als Vorsitzender Richter im 4. Strafsenat auch für Straf- und Bußgeldsachen zuständig ist. Saal rechtfertigte das während des Lockdowns im Frühjahr 2021 geltende Verbot von Feiern und Partys, das nach Ansicht des Gerichts keinen unverhältnismäßigen und rechtswidrigen Eingriff in die Grundrechte darstelle.

Dazu zitierte der Jurist den Fall eines 17-Jährigen, der gegen ein Urteil des Amtsgerichts Ahaus Berufung eingelegt hatte. Das Amtsgericht hatte ihn wegen einer Party zur Zahlung von 250 Euro verurteilt. Der Beklagte hatte mit sechs jungen Leuten in einer Hütte nahe der holländischen Grenze eine Party gefeiert, bei der die Anwesenden weder Masken getragen noch den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten hätten. Daher sei die Sanktionierung gerechtfertigt gewesen(Beschluss vom 21. Juni 2022 – AZ 4 RBs 88/22).

Hohe Anwaltskosten für die Kläger

Auch das 2020 während des ersten Lockdowns verhängte Versammlungsverbot von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sei verhältnismäßig und rechtmäßig gewesen. Dazu zitierte Saal das Beispiel, von drei jungen Männern, die in der fraglichen Zeit zusammen „geschäkert“ hätten, so Saal. Den Vorwurf des dabei nicht eingehaltenen Mindestabstand ließ das OLG fallen, den Verstoß wegen der Ansammlung von drei Personen hielt es aufrecht. Die insgesamt verhältnismäßig geringe Zahl von Berufungen gegen von Amtsgerichten verhängte Bußgelder wegen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen, erklärte Saal mit den vergleichsweisen hohen Anwaltskosten für die Kläger.

Trendwende im Abgasskandal

Bei den Verfahren im sogenannten Abgasskandal gegen mehrere Autohersteller sei seit 2021 eine Trendwende feststellbar, erklärte Dr. Rolf Meyer. Der Vorsitzende Richter des 18. Zivilsenats wies darauf hin, dass seit 2021 eine größere Zahl von Berufungen nicht mehr vorher eingestellt werde, weil sich die gegnerischen Parteien vorher geeinigt hätten, sondern die Klägerseite das Verfahren durchziehen wolle. Das erkläre womöglich auch für die insgesamt längere Verfahrensdauern.

Als Ständiger Vertreter des Generalstatastanwalts – Generalstaatsanwältin Petra Hernes ist Anfang des Jahres in Ruhestand getreten – bezeichnete Dr. Tino Seesko die Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht als sehr gut.

Der Oberlandesgerichtsbezirk Hamm ist mit neun Millionen Einwohnern der größte in Deutschland. Beim Oberlandesgericht Hamm sind 208 Richterinnen und Richter tätig, der Frauenanteil liegt bei 41 Prozent. Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den Justizbeschäftigten im OLG-Geschäftsbezirk bei 54 Prozent.