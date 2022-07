Ein Hauch von Woodstock

Klein aber fein und mit Liebe zur Musik gestaltet und präsentiert: Das erste „Whatever happens“-Festival auf dem ehemaligen Rittergut Haus Nottbeck in Stromberg am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg.

Woodstock-2.0-Stimmung lag am Wochenende über dem Kulturgut Haus Nottbeck in Stromberg. Auf der Streuobstwiese hatten viele Camper ihre Zelte aufgeschlagen und die große Wiese, die bei Großveranstaltungen als Parkplatz dient, war zum Wohnmobillager mutiert.

500 zur Premiere

Rund 500 Musikfreunde aus der gesamten Republik und dem benachbarten Ausland kampierten ab Freitag auf dem Areal und genossen Indie-Pop, Folk und Artverwandtes auf den zwei Bühnen im Innenhof und im Torhaussaal. Auf der Suche nach einem neuen Standort war das Szenefestival „Whatever happens“ auf Nottbeck fündig geworden, weil die alte Location auf einem Naturschutzbauernhof bei Schloss Holte-Stuckenbrock nicht mehr alle Ansprüche erfüllen konnte.

Auch Austin Lucas begeisterte auf Nottbeck. Foto: Martin Janzik

„Wir sind total zufrieden hier“, fasst André Küpper seine Gemütslage und die seiner Mitstreiter am Montag zusammen. Zusammen mit Verena Ossoing und zwei weiteren Freunden hat der Kasseler das Festival auf die Beine gestellt, das 2016 zum ersten Mal stattfand. Der für 2021 geplante Ortswechsel platzte pandemiebedingt. Die gewonnene Zeit steckten die Veranstalter in die Vorbereitung. Sie besuchten mehrmals das ehemalige Rittergut, dass das Museum für Westfälische Literatur beherbergt.

Für die Augen und die Ohren

Allein das floral inspirierte Corporate Design vermittelte schon den Eindruck eines geerdeten und nahe an den Menschen verorteten Festivals, auf dem auch Kinder ihren Platz haben. Das bestätigten Anja und Benjamin, die mit ihrem Wohnmobil und ihrem zweijährigen Sohn aus Tübingen angereist waren, um drei Tage Festivalluft zu schnuppern. Den Umstand, dass sich Duschgelegenheiten im 1,8 Kilometer entfernten Autohof im Gewerbegebiet Aurea an der Autobahnabfahrt befanden, schreckte sie ebenso wenig wie die lange Anfahrt, die sie allerdings gern wie beim vorigen Mal mit einem Urlaub verbunden hätten, was sich aber nicht realisieren ließ. „Wir fühlen uns hier unheimlich wohl“, bekundete die junge Familie. Das ganze Ambiente sei sehr einladend und familienfreundlich, lobten sie das Veranstalterteam und die Örtlichkeit, während die Klänge vom Festival leise herüber rauschten.

Romantische Whatever-Festival-Schirmdeko Foto: Martin Janzik

Eröffnet hatte das Festival am Freitagabend die Formation „The Campfire Camaraderie“ aus Musikern, die in Deutschland und Großbritannien zu Hause sind, und die sich zum Proben immer nur treffen, wenn Konzerte anstehen. Im Sommer 2021 traten sie als Prolog fürs Nottbecker Festival auf.

Linda Maly faszinierte. Foto: Martin Janzik

Unter den mehr als zwei Dutzend Gruppen befanden sich bekannte Namen wie Enno Bunger (der einen fantastischen Set hinlegte), Ole, Walking on Rivers, Fortuna Ehrenfeld oder Ben Caplan. Das viele Namen nur Insidern etwas sagten, war ein weiterer Gewinn. Es steigerte die Lust, Unbekanntes zu hören.

Und dazu bestand vor allem am Samstag reichlich Gelegenheit, als nach tollen Konzerten der letzte Gig erst um 1 Uhr (!) im Torhaussaal an den Start ging.

Ein Teil des Whatever-Festival-Publikums auf Haus Nottbeck Foto: Martin Janzik

Am Sonntag verließ das Wetterglück Publikum und Veranstalter, als tagsüber mehrfach Landregen einsetzte. „Aber die Frans haben trotzdem auch unter Regenschirmen durchgehalten“, freut sich Küpper auch noch anderntags.

Für alle ein Gewinn

Auch für die Verantwortlichen auf Nottbeck ist das Festival ein Experiment. Manager Dirk Bogdanski kennt sich dank „Nottbecker Sommernacht“ und des Vorgängers sowie diverser kleiner Festivals und Büchermessen und -märkte mit Veranstaltungen gut aus. Die Infrastruktur für ein dreitägiges Musikfestival ist allerdings eine andere Hausnummer. „Bei der Vorbereitung kommt uns unsere langjährige Organisationserfahrung zugute“, bilanziert er. Und ergänzt: „Es passt alles gut zusammen.“ Auch die mehr als 40 Ehrenamtlichen haben einen guten Job gemacht.

Fortsetzung geplant

Auch aus Sicht des Museums sei das Festival ein Gewinn: Die Führungen stießen auch auf Interesse. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, fasst Verena Ossoing die Perspektiven für 2023 zusammen.. Einen festen Termin gibt es aber noch nicht.