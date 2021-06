In Gedanken bei den Soldaten

Mit großer Besorgnis hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Freitag auf die Nachricht reagiert, dass deutsche Soldaten Ziel eines Sprengstoffanschlags in Mali geworden sind. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Attentats telefonierte Berger mit dem Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, Oberstleutnant Timo Gadow. Soldatinnen und Soldaten des in der Ahlener Westfalenkaserne stationierten Verbandes unterstützenaktuell das „Minusma“-Kontingent der Vereinten Nationen, dem der Anschlag in dem westafrikanischen Staat galt. „Meine Gedanken sind zur Stunde bei allen Angehörigen der Bundeswehr, die in Auslandseinsätzen ihre Sicherheit riskieren“, so Berger.

Am 25. Juni wurden gegen 8.30 Uhr deutsche Soldaten rund 180 Kilometer nördlich von Gao durch einen Selbstmordanschlag mit einem improvisierten, fahrzeuggestützten Sprengsatz angegriffen (wir berichteten). Dabei wurden zwölf deutsche Soldaten verwundet, drei von ihnen schwer. Ein weiterer UN-Soldat einer Partnernation wurde ebenfalls verwundet. Die Soldaten wurden umgehendmedizinisch versorgt und werden zur weiteren Behandlung nach Deutschland ausgeflogen. Unter den Verletzten sollen sich zwei Angehörige der Ahlener Westfalenkaserne befinden.