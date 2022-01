Liebeserklärung für „Burgsteinzeit“

Burgsteinfurt

Die Zahl ihrer Live-Auftritte können die Jungs an zwei Händen abzählen. Untätig sind die fünf Rockmusiker der Wilhelm-Dröhn-Band in der Coronazeit allerdings nicht gewesen. Mit gleich drei neuen Songs ist das Quintett ins neue Jahr gestartet – darunter der Titel „Burgsteinzeit“, eine Liebeserklärung an die Heimatstadt.

Von Dirk Drunkenmölle