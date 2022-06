Mut zum helfenden Gespräch

Lengerich

Vielen Menschen haben Depressionen – doch die wenigsten sprechen darüber. Die „Mut-Tour“ will das ändern. An Depression erkrankte waren auf dieser durch ganz Deutschland führenden Fahrradtour am Dienstag auch in Lengerich zu Gast. Sie berichteten von ihren eigenen Erfahrungen mit der Krankheit – und was am besten dagegen hilft.

Von Joel Hunold