Radio-Lovestory mit Verve und Biss

Radio ist zeitlos – scheint alle Moden zu überleben. Das liegt auch an der Vielfalt des Programms, für das in NRW besonders auch der Bürgerfunk sorgt. Denn hier machen Bürger für Bürger Programm. Frei und ehrenamtlich. Und Klaus Aßhoff ist einer der Radiohelden, die regelmäßig senden.

Ob Informieren, unterhalten oder Kino im Kopf erzeugen: Radio machen ist eine Kunst. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die privaten Lokalsender immer mehr ihre Radioprogramme formatieren, Beiträge kürzer gestalten und Musik immer mainstreamiger auswählen, zeigt seit 30 Jahren auch der Bürgerfunk im Kreis Warendorf, dass sehr wohl Platz ist für Nischen und spannende Themen aus der zweiten und dritten Reihe.

Bürgerfunker wie Klaus Aßhoff aus Warendorf nehmen sich noch Zeit für Menschen und ihre Geschichte(n). Seine ehrenamtliche Arbeit vor dem Mikrofon und hinter dem Mischpult versteht Aßhoff als „Bürgerservice“. Seit über zehn Jahren Jahren ist der Diplom-Sozialpädagoge drei Mal im Monat kreisweit auf Sendung. In zwei Sendeformaten gibt es abends Infos für Leute aus dem Kreis. Dabei nutzt Aßhoff die Möglichkeiten des Landesmediengesetzes. Dieses „schaltet“ die Lokalsender jeden Tag für eine Stunde frei, damit Bürger im Radio aktiv sein können. Das Gesetz sieht darin eine Ergänzung des Medienangebotes und einen Beitrag zur Meinungsbildung. Genauso sieht Klaus Aßhoff das auch.

Ein Lieblingsort von Klaus Aßhoff ist der Fernmeldeturm in Sendenhorst, der von der Deutschen Funkturm GmbH betrieben wird. Foto: Klaus Aßhoff

„Eine Lovestory“ nennt Klaus Aßhoff seine Beziehung zum Radio. Angefangen habe alles, als ihm seine Eltern mit ungefähr sieben Jahren ein Transistorradio zu Weihnachten schenkten. Das hatte er sich so gewünscht. „Ein Radioempfänger war bis in die 60er-Jahre ein klobiges Gerät mit Netzstecker, das in vielen Wohnzimmern einen festen Platz hatte. Nicht selten gab es einen angebauten Vinylplattenspieler. Das Möbel stand auf vier eigenen Beinen und hieß ‚Musiktruhe‘.“

Vom Radiofan zum Radiomacher

Aßhoff erlebte die technische Entwicklung hautnah mit: vom Kofferradio über den Walkman bis zum Digitalradio und auch wie sich die Musik im Radio wandelte. Zur Zeit der Musiktruhe liefen Schlager, Johann Strauss und Marschmusik. Und nicht etwa Elvis. Auch später, als die Beatles und die Rolling Stones die Bühnen eroberten, fand die aktuelle Musik selten Widerhall im deutschen Radio. „In der Not erweiterten wir unsere Englischkenntnisse und wichen auf die Soldatensender der ,Tommies‘ und Amis aus“, erinnert sich Klaus Aßhoff. „Wir sehnten wir uns nach jungen Musikprogrammen von hier.“

Radio Luxemburg hatte das unter Frank Elstner längst erkannt. Die Moderation war frisch und persönlich, die angesagte Musik kam von Vinylsingles. „Das große Manko war allerdings eine heute unvorstellbar schlechte Tonqualität voller Nebengeräusche.“

„Endlich lief da unsere Musik!“

Das änderte sich endlich, als auch die ARD-Sender in Baden-Baden und Frankfurt mit Jugendwellen nachzogen. Noch in der elterlichen Wohnung hat sich Klaus Aßhoff auf dem Dachboden schnell eine UKW-Richtantenne installiert. „Damit konnte ich auch in Warendorf SWF und HR hören. In Frankfurt und Baden-Baden lief einfach unsere Musik.“ Am Mikro war alles aktiv, was Rang und Namen hatte, wie zum Beispiel Elke Heidenreich und Frank Laufenberg. „Denen,“ so schmunzelt der Warendorfer, „muss es wohl ebenso gehen wie mir. Die sind trotz Rentenalters immer noch irgendwie medial aktiv.“

Als ehrenamtlicher Bürgerfunker vergleicht Aßhoff seine Arbeit im Verhältnis zu den Berufskollegen wie die eines Hobbypiloten mit einem Berufspiloten. „Ob Bürgerfunker oder Profis – sicher fliegen können müssen schon beide, wenn sie in der Luft bleiben wollen.“

Auch der Bürgerfunk ist gut gemachtes Radio

Der 71-Jährige lobt zum Beispiel die Profis von Radio WAF für ihre profunde tägliche Arbeit für die Hörerschaft im Kreis. „Wir dagegen machen es gemütlicher und nicht live. Aber die Reaktionen zeigen, auch das hat seinen Charme und kommt bei den Hörern gut an.“

Nicht nur bei NRWision: Aßhoff wird geschätzt und eingeschaltet:

Kollegen loben vor allem das feine Recherchegespür, die geschickte Interviewtechnik und die wohltemperierte Stimme von Klaus Aßhoff. Thematisch hat Klaus Aßhoff viele Stolperstein-Verlegungen und Zeitzeugengespräche im Kreis begleitet, Selbsthilfegruppen bekannter gemacht, Initiativen, Vereine und religiöse Gemeinschaften vorgestellt. Auch lässt er gerne die „einfachen“ Leute zu Wort kommen.

Ein Herz für Musik von hier

Die lokale Musikkultur liegt ihm besonders am Herzen. Hierzu produziert Klaus Aßhoff monatlich mindestens zwei Radiostunden. Bei der „Stage WAF“ überschriebenen Sendereihe bietet er an jedem zweiten und vierten Montag um 20 Uhr eine fundierte Konzertumschau für den Kreis Warendorf. Er informiert nicht nur über hiesige Konzertstätten und Termine. Im Radio biete sich die feine Möglichkeit, mit der typischen Musik der Künstler Appetit auf das jeweilige Konzert zu machen. „Alles in subjektiver Auswahl“, gibt er unumwunden zu und fügt hinzu: „Wir haben im Kreis exzellente Bühnen.“ Dort sind von der lokalen Größe bis zum Grammy-Gewinner schon einige tolle Künstler aufgetreten. „Aber viele Namen kennen meist nur Insider. Ich möchte im Radio dazu beitragen, dass dieses Angebot geschätzt wird und nicht übersehen beziehungsweise überhört wird.“ Aßhoff rockt halt.

Einschalttipp

Nächste Gelegenheit, Klaus Aßhoff im Bürgerfunkprogramm von „radio WAF“ zu hören ist am Mittwoch (12. Oktober). Dann stellt er die Rockband „Grundstein“ vor.