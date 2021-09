Stahl und Stein strahlen von innen

Christine und Thomas Prinze hatten immer den Traum, Leben und Arbeiten an einem Ort zu verbinden. Das funktioniert in Lienen vortrefflich. Dort haben sich die Steinbildhauerin und der Metallgestalter auf einem alten Bauernhof mitten im Grünen ein wunderbares Domizil geschaffen – ideal für die Kunst, das Handwerk, neue kreative Ideen zur Gestaltung von Innen- und Außenräumen, und nicht zuletzt für die Liebe.

Steinbildhauerin Christine Prinze (43) und Metallgestalter Thomas Prinze (44) fühlen sich in ihrem selbstgestalteten Atelier zwischen einer Stele mit altem Blattgold in länglicher Bootsform und einem gut beweglichen, sehr ästhetischen Stahl-Windspiel sehr wohl.

Drei Wochen teilten sich die Steinbildhauerin aus Gröblingen und der Metallgestalter aus Riesenbeck 2004 einen Arbeitstisch während des Studiums an der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster. Und verliebten sich. Seit 13 Jahren arbeiten Christine und Thomas Prinze als Zwei-Personen-Handwerksbetrieb zusammen.

Kreative Balance zwischen alt und neu

Als „Stahl + Stein Prinze GbR“ stecken sie all ihre Liebe zur Kunst in filigrane Skulpturen und ästhetische Objekte. Auf 0,7 Hektar erfüllt sich das Ehepaar Prinze einen Traum: beide leben und arbeiten seit 2018 in Lienen auf einem Bauernhof von 1907 (mit noch älterer Vorgeschichte als Hofstelle), nebst Scheune und Remise, den sie behutsam modernisieren. Kunstschmiede und Bildhauerei sind bereits ebenso eingerichtet wie ihre Wohnräume, unter Einbeziehung der alten Eingangstür und Treppe aus Holz und der alten Fliesen.

Besuche sind möglich

Die Ruhe des Ortes mitten im Grünen, vielfältige Räume zum Arbeiten und Ausstellen, die gegenseitige Inspiration, ihre große Liebe zueinander, und eine beeindruckende Wertschätzung für die Werkstoffe – all das prägt ihre Arbeit und strahlt auch nach außen, wenn man sie besucht. Das ist möglich, nach vorheriger Anmeldung. Events im Winter oder Frühling, um ihren Hof der Öffentlichkeit vorzustellen, sind im Vorbereitung.

Thomas Prinze schürt das Feuer Foto: Peter Sauer

Dann kann man zum Beispiel erleben, wie Thomas Prinze in den ehemaligen Stallungen am Feuer seiner Schmiede steht. Rotglühend leuchtet der Stahl in den Flammen. Mit gezielten Hammerschlägen bearbeitet der Metallbaumeister den Stahl danach auf dem Amboss in die gewünschte Form.

Nebenan arbeitet Christine Prinze an hellen Sandsteinquadern, vorzugsweise Ibbenbürener und Baumberger Prägung. Aber auch aus Granit und Marmor entwickelt sie mit ausreichend Geduld geschwungene Steinformen oder Gartenstelen.

Auf diesem Hof von 1907 leben Christine und Thomas Prinze. Im Vordergrund stehen zwei Skulpturen, die sich filigran zu öffnen vermögen wie Pflanzen. www.stahl-stein.de Foto: Peter Sauer

Da das Haptische auch bei den überdimensionalen Skulpturen sehr wichtig ist, werden für die Kunden nach den Entwürfen der Steinskulpturen auch kleinere dreidimensionale Gipsmodelle angefertigt.

Marmorskulptur von Christine Prinze (Ausschnitt) Foto: Peter Sauer

„Was mich als Künstlerin antreibt ist auch, dass wir in einem uralten Handwerk arbeiten, dass es schon seit über 2000 Jahren gibt“, sagt Christine Prinze. Sie holt sich ihr Arbeitsmaterial gerne in Steinbrüchen. „Bei Steinen in voller Schönheit kriege ich immer eine angenehme Gänsehaut. Stein ist einfach ein ewiges Material, das alle Zeiten überdauert hat“, sagt die Steinbildhauerin, „da merkt man erst, wie klein man als Mensch ist und entwickelt Ehrfurcht“.

Inmitten der Natur entfalten sich auch diese Skulpturen sehr gut. Die Künstler findet man auch bei Instagram: @stahl.stein Foto: Peter Sauer

Die Faszination bei der Arbeit mit dem Stahl liegt bei Thomas Prinze darin, „aus einem grauen Strang etwas Ästhetisches herauszukitzeln, aus einer starren Form mit Wärme und Kraft etwas Besonderes“.

Beide lieben die spannende Herausforderung, traditionelles Handwerk mit zeitgemäßer Gestaltung, alte mit neuen Techniken sowie Kunst und Wohnkultur miteinander zu kombinieren. Die Grenzen sind fließend. Das macht gerade den Charakter ihrer Werke aus, die bei unterschiedlichen Wind- und Lichtverhältnissen einen Extra-Zauber entfalten. Wie die Äpfel-, Birnen- und Pflaumenbäume um sie herum, so wachsen und gedeihen auch ihre vielgestaltigen Exponate auf der spannenden Künstler-Scholle.

Blick in die eigene Ausstellungsgalerie (Ausschnitt) Foto: Peter Sauer

Auf Ausstellungen und Gartenfestivals, wie vom 23. bis 26. September auf der Landpartie Gut Horn in Wiefelstede, zeigt das Ehepaar Prinze neben Stein- und Metallskulpturen auch ihre Zäune, Tore, Geländer oder Grabmale. Nach Anmeldung kann man die Künstler auch zuhause in Lienen besuchen.

Stahl+Stein Prinze, Warendorfer Weg 33, 49536 Lienen.

01 75/ 83 77 028; Email: info@stahl-stein.de.