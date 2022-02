Bundesweite Störung im Telekom-Netz

Seit Dienstagvormittag werden vermehrt Störungen im Netz der Telekom gemeldet. Offenbar kam es bei Telefonverbindungen und beim Internetzugang zu Problemen. Über das Portal alles-störungen.de waren gegen 15 Uhr bereits über 5000 Störungsmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen, auch aus NRW und dem Münsterland.

Die ersten Meldungen gingen bereits gegen 8 Uhr ein, ab 11.30 wurden es stetig mehr: Keine Internetverbindung, keine ein- oder ausgehenden Anrufe über das Mobilnetz der Telekom – so lauteten einige der Kommentare. Die Telekom informiert auf ihrer Homepage zur derzeitigen Situation: "Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie ist nicht betroffen."

Telekom-Störung: Internetanschluss zuhause ebenfalls betroffen

Auch bei den Kabelanschlüssen zuhause gebe es seit dem Mittag Probleme: Betroffen seien sowohl der Internetzugang als auch Telefonie und TV-Angebote, wie es weiter heißt. Dies komme jedoch vor allem in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen vor.

Laut Angaben der Telekom werde bereits an der Beseitigung der Netzstörungen gearbeitet. Auf der Internetseite der Telekom können sich Nutzer über den aktuellen Stand der Störungen informieren. Wo genau das Problem liegt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen. pic.twitter.com/l71mhd4I9O — Telekom hilft (@Telekom_hilft) February 22, 2022

Störungen auch bei Vodafone, o2, Congstar und weiteren Mobilfunk-Anbietern

Neben der Telekom scheinen auch in den Netzen weiterer Mobilfunk- und Internetanbieter Probleme aufzutreten: Laut allestörungen.de werden am Dienstag auch Störungen in den Netzen von Congstar, Klarmobil, Otelo, Mobilcom Debitel, Vodafone und o2 gemeldet.