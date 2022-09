Münster-Zwolle im Halbstunden-Takt

Sie arbeiten hart an der Vision – doch ob und wann sie Wirklichkeit wird, hängt von der EU ab. Am Donnerstag haben Euregio, die Provinz Overijssel und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) betont, wie wichtig das Projekt für die Region zwischen Münster, Dortmund, Zwolle und Hengelo ist.

An diesem Prellbock enden Bahnfahrten von Münster nach Enschede. Dass soll in spätestens zehn Jahren vorbei sein.

In einem symbolischen Akt in Hengelo haben am Donnerstag Vertreter aus den Niederlanden und Deutschland ihren unbedingten Willen bekundet, den Ausbau der Bahnlinien von Münster bis Zwolle und von Dortmund bis Hengelo auszubauen. In den vergangenen Jahren hätten die Euregio, die Provinz Overijssel und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) die Voraussetzungen geschaffen, damit die EU das Projekt „Euregio Rail“ auch finanziert. „Wir haben die Qualifikation geschafft“, sagt Christoph Almering von der Euregio. Jetzt müsse Brüssel das Geld bereitstellen, damit in rund zehn Jahren auch Elektro-Züge aus Deutschland bis Hengelo und Zwolle fahren, ohne dass die Fahrgäste umsteigen müssen. Dafür erhofft sich der Euregio-Chef auch die entsprechende Unterstützung der niederländischen und deutschen Regierung.