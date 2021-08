Der Verband Münsterländischer Metallindustrieller feierte am Donnerstagabend auf Gut Havichhorst sein 100-jähriges Bestehen. Arndt Kirchhoff, Präsident der Arbeitgeberverbände Metall NRW und Unternehmer NRW, war als Festredner gekommen und hatte klare politische Forderungen im Gepäck.

Andreas Busacker (Vorsitzender VMM) begrüßt die Gäste, darunter in der ersten Reihe (von links) Bernd Kemper (Geschäftsführer VMM). Arndt G. Kirchhoff (Präsident von Metall NRW und Unternehmer NRW) und Regierungspräsidentin Dorothee Feller.

Andreas Busacker blickte weit zurück – 100, nein genau genommen 101 Jahre ist es her, dass der Verband Münsterländischer Metallindustrieller (VMM) ins Vereinsregister eingetragen wurde. „Wegen Corona sind wir etwas später dran“, sagte der VMM-Vorsitzende am Donnerstagabend beim Sommerfest des Verbandes aus Anlass des 100-jährigen Bestehens. Busacker spannte einen weiten Bogen von den sozialpolitischen Spannungen der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Anlass zur Gründung des VMM waren, bis zu den heutigen Kernaufgaben: neben der Tarifpolitik die Fachkräftesicherung und auch die Transformation der Mitgliedsunternehmen in Sachen Digitalisierung, Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende.

„Krisenstabilität“ habe der Verband bewiesen, betonte auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller in ihrem Grußwort. „Der VMM hat gezeigt, dass er große Herausforderungen meistern kann.“

Diese Vorlage nahm Arndt Kirchhoff gerne auf und betonte die Bedeutung der Industrie in der Region: „Das Münsterland ist ein Kraftzentrum in Nordrhein-Westfalen“, betonte der Präsident der Arbeitgeberverbände Metall NRW und Unternehmer NRW. Kirchhoff wehrte sich gegen zunehmende Versuche, die Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zu untergraben. „Wir als Tarifparteien haben eine staatstragende Funktion in diesem Land“, stellte Kirchhoff klar. „Die politische Einmischung darf nicht Schule machen.“

Mit Blick auf den aktuellen Bundestagswahlkampf zeigte der Verbandspräsident seine Leidenschaft für die Sache der Unternehmen: „Schluss mit Nebensächlichkeiten“, forderte Kirchhoff, „nun muss endlich die wirtschaftspolitische Zukunft verhandelt werden.“ Es fehle oft das Grundempfinden für die Bedeutung der Wirtschaft in unserem Staat. „Die Luft wird schnell dünn, wenn die Wirtschaft nicht läuft“, erklärte Kirchhoff. Das habe die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt.

Nur durch die jahrelange solide Staatsfinanzierung dank sprudelnder Steuereinnahmen sei die Corona-Flaute zu finanzieren gewesen. Dabei spiele die Indus-trie eine wichtige Rolle. Der hohe Industrieanteil und die leistungsfähigen Unternehmen und Mitarbeiter seien die Grundlagen des deutschen Wohlstands. „Deshalb muss Deutschland Industrieland bleiben“, hob Kirchhoff hervor.

In Sachen Klimapolitik sagte Kirchhoff die Unterstützung der Unternehmer zu, kritisierte aber „den politischen Überbietungswettkampf im Setzen von Klimazielen“. Für die Unternehmen müssten politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Erhalt der gesamtheitlichen Wertschöpfungsketten zulasse. Dazu zähle insbesondere die Bereitstellung bezahlbarer Energien, aber auch der Ausbau des Glasfasernetzes und die Schaffung einer funktionierenden Wasserstoff-Infrastruktur.