Erste Ermittlungsergebnisse zur Brandursache

So viel scheint klar: Das Feuer in einer Trockeneisfabrik ist wahrscheinlich bei Dacharbeiten entstanden. Dadurch hat das Drama plötzlich eine strafrechtliche Komponente.

Nach einem Großbrand in einer Trockeneisfabrik in Steinfurt ermittelt jetzt die Polizei.

Nach dem Großbrand eines Fabrikgebäudes im Steinfurter Gewerbegebiet Wilmsberg am Wochenende ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wie eine Sprecherin der Steinfurter Kreispolizeibehörde auf Anfrage mitteilte, stehe die Brandursache zwar noch nicht zu 100 Prozent fest. „Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann das Feuer aber durch Dacharbeiten ausgelöst worden sein“, so der Wortlaut der offiziellen Stellungnahme. Ein Gutachten sei gerade in Arbeit.

Die Schadenshöhe beziffert die Polizei „auf jeden Fall auf über eine Million Euro“. Auch hier könne man Genaueres noch nicht sagen. Sachverständige waren am Montag vor Ort gewesen, um sich ein genaues Bild vom Ausmaß des Brandes zu machen. Am Samstag war die Fabrikhalle bis auf Teile des Bürotraktes ausgebrannt. Das Unternehmen produziert Trockeneis in großem Stil und beliefert unter anderem international tätige Pharmaunternehmen, die Corona-Impfstoffe herstellen. Die Eigentümer wollen die Produktion in Steinfurt auf jeden Fall wieder aufnehmen.