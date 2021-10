Nach Hausbrand: Leichnam wird obduziert

In der Nacht zu Samstag brannte ein Einfamilienhaus. Drei der vier Bewohner konnten sich ins Freie retten - eine Frau blieb zunächst vermisst. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in dem ausgebrannten Haus ein Leichnam gefunden.

Zu einem Großeinsatz ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in die Oedinger Bauerschaft Feld ausgerückt. Ein freistehendes Einfamilienhaus stand in Flammen. 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Drei Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, eine vierte Bewohnerin galt am Samstag zunächst als vermisst. Die drei Bewohner erlitten bei dem Brand Rauchgasvergiftungen und wurden ärztlich versorgt.

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass nach Abschluss der Löscharbeiten in dem ausgebrannten Haus eine Leiche gefunden worden sei. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich um die 38-jährige Bewohnerin handelt. Die Ermittlungen dauern an. Aussagen zur Brandursache konnte die Kriminalpolizei am Wochenende noch nicht machen.

Obduktion des Leichnams

Die Polizei teilte am Montag mit, dass die Staatsanwaltschaft einen Brandsachverständiger mit der Begutachtung der Brandstelle beauftragt hat, um die Brandentstehung und -entwicklung feststellen zu können. Des Weiteren ordnete die Staatsanwaltschaft die Obduktion des in dem Haus aufgefundenen Leichnams an.

Haus unbewohnbar

Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, von dem Brand betroffen ist Polizeiangaben zufolge hauptsächlich das Obergeschoss, in dem sich auch die Schlafstätte der 38-Jährigen befand. Deren 54-jähriger Verlobter und die Eltern der 38-Jährigen (Mutter 67, Vater 69 Jahre alt), hatten das Haus noch rechtzeitig verlassen können.