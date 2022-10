"Die Kaiserin" auf Netflix: Hörstelerin führt Regie

Die Spielfilmserie „Die Kaiserin“ feiert Welterfolg – und mit ihr Katrin Gebbe aus Hörstel. Die 39-Jährige, die in Hörstel aufgewachsen ist, in Ibbenbüren am Goethe-Gymnasium zur Schule ging und heute ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg hat, ist Regisseurin der aktuell erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien bei Netflix. In nur elf Tagen lief die Serie über Sisi, die Lieblingskaiserin der Deutschen, in ungefähr 18,7 Millionen Haushalten. Trotz des Riesenerfolgs bleibt Katrin Gebbe auf dem Teppich. „Dass das so gut ankommt, überrascht uns, freut uns aber sehr“, sagt sie unserer Zeitung.

