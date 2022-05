Neue Vogelroute stoppt Autos

Enten in Emsdetten spazieren über Straßen

Emsdetten

Sie stand schon vor Gericht, weil sie trotz Verbots Tauben in Emsdetten füttert. Nun lockt die sogenannte Taubentante mit einer Leidenschaft für Vögel auch Enten an. Und die behindern die Autofahrer. Das kommt bei denen nicht gut an.

Von Ralf Schlacke