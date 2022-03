Neues Führungsduo in der Chefredaktion

Neue Leitung bei den „Westfälischen Nachrichten“ und der Zeitungsgruppe Münsterland (ZGM). Chefredakteur Norbert Tiemann ist nach 38 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand gegangen und hat die Leitung der Redaktion zum 1. März an ein Führungsduo weitergegeben.

In eigener Sache

Eine überaus erfolgreiche und verdienstvolle Ära bei den Westfälischen Nachrichten und der Zeitungsgruppe Münsterland (ZGM) geht zu Ende: Chefredakteur Dr. Norbert Tiemann (64) geht nach 38 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand und übergibt die Leitung der Redaktion zum 1. März an ein neues Führungsteam. Seine Nachfolge treten Anne Eckrodt als ZGM-Chefredakteurin und Carsten Voß als Chefredakteur Digitale Medien an.

Seit Juli 2000 stand Dr. Tiemann an der Spitze der Redaktion und hat seitdem die Westfälischen Nachrichten und die Zeitungsgruppe Münsterland publizistisch wie kein anderer geprägt. Neben der fortwährenden, zeitgemäßen Weiterentwicklung der Zeitungen fällt in seine Amtszeit die wichtige Transformation der Redaktionen und Ausrichtung auf die entstandenen digitalen Produkte. Unermüdlich und mit sehr großem persönlichen Einsatz sind die anvertrauten Zeitungen ihm immer eine Herzensangelegenheit gewesen.

Dank und Anerkennung für Dr. Norbert Tiemann

Die Installation einer neuen Leitungsstruktur und der damit verbundene Generationswechsel in der Chefredaktion werden für einen ganzheitlichen Veränderungsprozess genutzt, der auf die wachsenden Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet ist. Dabei stehen der Ausbau der multimedialen journalistischen Qualitäten sowie die Bedürfnisse der Leser im Mittelpunkt.

„Dieser Prozess trägt ganz wesentlich auch die Handschrift von Dr. Norbert Tiemann. Er war 22 Jahre lang Motor und Leitfigur der Redaktion, er hat das publizistische Profil unserer Produkte und die Arbeit in der Redaktion als Autor und Führungspersönlichkeit maßgeblich geprägt. Dafür gebührt ihm unser allerherzlichster Dank und unsere größte Anerkennung“, würdigen die Verleger Dr. Benedikt Hüffer und Dr. Eduard Hüffer die Verdienste und das Lebenswerk des scheidenden Chefredakteurs.