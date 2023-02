Null-Toleranz-Haltung gegenüber Tierquälerei

Um auf das Leid der Pferde aufmerksam zu machen, die auf einem landwirtschaftlichen Hof in Oelde gequält worden waren, haben am Samstag rund 20 Personen eine Mahnwache abgehalten. Ziel war es, gemeinsam gegen Gewalt an Tieren zu protestieren, erklärte Initiatorin Claudija Schlewing aus Ennigerloh. Leider war die friedliche Kundgebung mit den wenigen Teilnehmern schwach besetzt.

Mit Gewalt schlägt der Mann unaufhörlich mit Schaufel auf ein kurz angebundenes Pferd ein. Angst und Panik zeichnen sich in den Augen und Verhalten des Tieres wieder. Die verstörenden Bilder sind nur schwer zu ertragen. Und dennoch ist es gut, dass eine heimlich installierte Kamera jeden Schlag gegen Kopf und Körper des wehrlosen Tieres in einem Stall in Oelde-Lette minutiös dokumentiert hat. Anfang Februar reagierten Polizei und Kreisveterinäramt und beschlagnahmten alle 15 Pferde des Pferdezüchters. Seit Bekanntwerden des Falls ist das Entsetzen in der Bevölkerung, aber vor allem in den sozialen Medien groß.