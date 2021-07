Nur kein Stress mit den Kühen . . .

Münster/Rostow

Eine Kuh mag keinen Stress, das ist so – ob in Riesenbeck oder in Russland. Sonst aber laufen Geschäfte in Russland etwas anders als in Westfalen. Johannes Egbert muss es wissen: Er lebt und arbeitet seit 20 Jahren in der Nähe von Rostow am Don.

Von Martin Ellerich