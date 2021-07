Nur kein Stress mit den Kühen . . .

Eine Kuh mag keinen Stress, das ist so – ob in Riesenbeck oder in Russland. Sonst aber laufen Geschäfte in Russland etwas anders als in Westfalen. Johannes Egbert muss es wissen: Er lebt und arbeitet seit 20 Jahren in der Nähe von Rostow am Don.

Ein Telefon klingelt. „Entschuldigung“, unterbricht Johannes Egbert. Ein paar Sätze auf Russisch. „. . . Poka, Dimi (Tschüss Dimitri)“, sagt der Riesenbecker, legt auf und wendet sich wieder der Video-Kamera und der Milchwirtschaft zu. „Eine Kuh muss sich wohlfühlen, sonst bekommt man keine Milch“, nimmt er den Faden wieder auf. „Eine Kuh mag keinen Stress“ – das ist so, ob in Riesenbeck oder in Russland, wo der Agraringenieur mittlerweile seit 20 Jahren arbeitet. Inzwischen verkauft er als „Manager Support und Verkauf“ Melkmaschinen aus dem münsterländischen Bönen an russische Bauern.

Was heißt „Melkmaschinen“ und was heißt Bauern? „Das sind High-End-Produkte, die können 400 Kühe pro Stunde per Roboter melken“, sagt Egbert. Das passt zu den zum Teil riesigen „Bauernhöfen“: Russlands größter Milcherzeuger, die Ekoniva-Gruppe zum Beispiel, bewirtschaftet rund 600.000 Hektar – eine Fläche so groß wie das Saarland. Und hält über 110.000 Milchkühe, die pro Tag etwa eine Million Liter Rohmilch geben. Zum Vergleich: In ganz Nordrhein-Westfalen stehen nach aktuellen Zahlen der NRW-Landwirtschaftskammer rund 388.000 Milchkühe, im Durchschnitt 77 je Betrieb.

Umgang mit Tieren in Russland "robuster"

Auf die 30 größten russischen Milcherzeuger entfällt ein Marktanteil von zusammen 14 Prozent am dortigen Milchmarkt. Zwar stehen die Rinder natürlich nicht alle auf demselben Hof, aber bis zu 5000 Tiere auf einer Farm sind keine Seltenheit. Dazu passen die großen Melkkarusselle mit bis zu 120 Plätzen, die Egberts Arbeitgeber, die GEA Farm Technologies GmbH, vormals Westfalia-Surge, anbietet. „Wir haben kürzlich ein robotisiertes Melkkarussell ,DairyProQ‘ mit 72 Plätzen ausgeliefert“, erzählt Egbert. „Eine unikale (also einmalige) Technik.“ Damit könne eine einzige Person bis zu 2400 Kühe drei Mal am Tag melken – ohne Stress. Wenn man es richtig macht. Devise: Nur kein Gedränge. Nur kein Stress – jedenfalls für die Kühe.

Bei Egberts Job sieht das mit dem Stress schon anders aus: Als Agraringenieur den russischen Kunden zu erklären, wie das funktioniert mit der Stressvermeidung, kann schon anstrengend werden. Der Umgang mit den Tieren in Russland sei „robuster“ als hierzulande – zumal auf den Farmen eben nicht wie hierzulande der Bauer selbst, sondern Angestellte arbeiten. „Leute, die Kuh ist euer Kapital!“, das müsse man dann schon einmal sagen, seufzt der Riesenbecker.

Heimische Agrarproduktion wird wichtiger

Und wie werden die Geschäfte in Russland abgewickelt – ebenfalls robust? „Man muss schon hart verhandeln“, sagt Egbert. Klar, Russland sei im Agrarsektor ein „Käufermarkt“, aber „man darf auch nicht alles mit sich machen lassen“. Und per­sönliche Verbindungen seien wichtiger für das Geschäft als in Deutschland. Die hat er in zwei Jahrzehnten in dem Land reichlich aufgebaut. „Es ist ein Riesenland, aber man trifft sich in der Branche immer wieder – auf Messen und Verkaufsschauen.“ Was besonders wichtig sei in Russland: „Man muss beweisen, dass man verlässlich ist“, sagt er. „Was man zusagt, muss man unbedingt ein­halten.“ Und: „Wer hier Geschäfte macht, will einen Gesprächspartner auf Augenhöhe“ – wenigstens der Visitenkarte nach. Zudem: Ohne Russisch geht nichts.

Damit hat sich der Agraringenieur aus Hörstel-Riesenbeck anfangs schwer­getan. Doch seit Jahren hat er tägliche Praxis – bis hin zu Tisch und Bett. Mit seiner russischen Frau Tatjana Alexandrova lebt er in Taganrog – rund 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Apropos „Ukraine“ – was merkt Egbert von den Russland-Sanktionen? „Dass die Russen den Import euro­päischer Agrarprodukte beschränkt haben, hat uns nicht geschadet“, sagt er. Die heimische Agrarproduktion wird wichtiger, wenn Importe schwieriger werden. Aber: „Wie sich das deutsch-russische Verhältnis entwickelt hat, ist traurig. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können.“ Stress ist nicht gut für das Geschäft – nicht der zwischen Kühen und erst recht nicht der zwischen Ländern.