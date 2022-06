Ökonom fordert: „Spritpreisbremse sofort stoppen“

Die Spritsteuersenkung kommt immer schwächer bei den Autofahrern an. Was tun angesichts der weiter hohen Preise? Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert von der Politik eine schnelle und drastische Reaktion.

Eine Frau hält an einer Tankstelle eine Zapfpistole in der Hand: Tanken ist trotz des Tankrabatts fast so teuer wie zuvor.

Trotz des Tankrabatts sind die Preise für Benzin und Diesel weiter auf hohem Niveau – zu hoch, findet nicht nur der Verkehrsclub ADAC.

ADAC: Pfingstreisewelle wurde ausgenutzt

„Unsere Stichprobe in Köln, Düsseldorf und Essen über das Pfingstwochenende zeigt: Die Kraftstoffpreise befinden sich unverändert auf einem viel zu hohen Niveau“, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am Montag. „Nur einzelne Tankstellen in Essen und Köln boten Super E10 kurzzeitig für 1,859 Euro an, in Düsseldorf sank der E10-Preis am Wochenende praktisch nirgendwo unter 1,909 Euro“, teilte der ADAC am Montagmittag mit. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Superbenzin der Sorte E10 laut ADAC 1,942 Euro pro Liter. Ein Liter Diesel kostete 1,976 Euro. Offenbar sei die Pfingstreisewelle noch mal genutzt worden, „um die Preise auf Kosten der Verbraucher auf einem hohen Niveau zu belassen“, sagte der Sprecher.

Auch nach dem langen Pfingstwochenende sei keine Entspannung in Sicht. Am Dienstagvormittag zeigte die Tendenz - wie schon an den Tagen zuvor - leicht nach oben, wie der ADAC auf Anfrage mitteilte.

Seit 1. Juni gilt in Deutschland eine steuerliche Entlastung auf Kraftstoffe, die bei Benzin 35,2 Cent pro Liter beträgt, bei Diesel 16,7 Cent. Die Preise an den Zapfsäulen müssten deshalb allein durch die Steuersenkung deutlich niedriger sein. Würde die Entlastung voll an die Verbraucher weitergegeben, müsste E10 1,80 Euro pro Liter kosten, Diesel 1,87 Euro pro Liter, sagte der ADAC-Sprecher. „Nicht mal der Tankrabatt wird vollständig weitergegeben – und das nun schon seit Tagen.“

DIW-Chef schlägt Alternativen vor

Viele hätten prognostiziert, dass die Spritpreisbremse vor allem „in den Taschen der Mineralölkonzerne landen würde“, twitterte DIW-Chef Fratzscher. „Wie wäre es, wenn die Politik ihren Fehler eingesteht und die Spritpreisbremse sofort stoppt?“ Der DIW-Präsident sprach sich bei Twitter stattdessen für eine Entlastung durch „direkte Transfers“ wie eine Energiepauschale für die Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Diese könne durch eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne finanziert werden. Schnell wirken würde aus seiner Sicht auch eine Senkung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse.

Die BuReg sollte den #Tankrabatt stoppen, eine #Übergewinnsteuer auf Mineralölkonzerne erheben und diese Gelder als Transfers verteilen. Nicht der Staat, sondern die Menschen können am besten entscheiden, wofür sie diese Gelder nutzen wollen. Das wäre ökonomisch wie sozial klug. https://t.co/I1vZyIxMhU — Marcel Fratzscher (@MFratzscher) June 5, 2022

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Foto: dpa

Übergewinnsteuer Foto: Grundgedanke der Übergewinnsteuer: „Gewinner“ einer Krise, die in Pandemie oder Krieg hohe Gewinne verzeichnen, sollen stärker besteuert werden, um die öffentlichen Kosten der Krise zu finanzieren. „Eine Übergewinnsteuer belastet den über einen ,Normalgewinn‘ oder eine ,Normalrendite‘ hinausgehenden Gewinn“, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Was als „Normal“- und was als „Über“-Gewinn gelten soll, kann verschieden berechnet werden.

Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts, warnt vor Übergewinnsteuern: „Die Gewinne werden ja besteuert. Je nach Wirtschaftslage Sondersteuern für einzelne Branchen einzuführen, öffnet der Willkür und dem Populismus Tür und Tor.“ ...

In der Ampelkoalition werden solche Modelle bereits diskutiert: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) plädierte in der „Welt am Sonntag“ für die Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte: „Profitieren würden davon vor allem die einkommensschwachen Haushalte.“

Auch über eine Übergewinnsteuer, um extreme Krisengewinne abzuschöpfen, wird in der Ampelkoalition bereits geredet. So will SPD-Chef Lars Klingbeil „Krisen- und Kriegsgewinner“ stärker besteuern. Es könne nicht sein, dass sich die Mineralölkonzerne „in der Krise die Taschen noch voller machen“, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Grünen-Chefin Ricarda Lang äußerte sich ähnlich.