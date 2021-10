Oktober startet im Münsterland mit typischem Herbstwetter

Laut der Meteorologin Britta Siebert-Sperl von "Wetterkontor" sind die am Dienstag (5.10.) zu erwartenden Temperaturen niedriger als am Vortag. Der Tag beginnt ziemlich trüb und mit vielen Wolken. Dieses Wetter ist dem Tiefdruckgebiet „Didi“ geschuldet, welches sich über Großbritannien, den Benelux-Ländern und Frankreich befindet. Bis 18 oder 19 Uhr ist von einem regnerischen Tag auszugehen.

Es gibt jedoch auch einen kleinen Lichtblick: „Um die Mittagszeit zeigt sich kurz mal die Sonne," sagt Britta Siebert-Sperl. Die Temperaturhöchstwerte liegen tagsüber bei bis zu 18 Grad im Münsterland. Es weht ein mäßiger bis frischer Süd-Südwest-Wind mit frischen bis starken Böen. Nachts liegen die Höchsttemperaturen bei zehn bis elf Grad, teilweise kann es auch zu Regen kommen.

Temperaturtiefpunkt am Mittwoch

Der Mittwoch (6.10.) startet wechselhaft: Von Großbritannien und der Nordsee zieht Regen in das Münsterland. Es kommt zu kräftigen Regengüssen über Münster und Coesfeld - „eventuell auch kurz mit Blitz und Donner". Zum Nachmittag hin lassen die Regengüsse nach und zum Abend hin schafft es die Sonne wieder häufiger durchzukommen. Die Temperaturhöchstwerte liegen weitgehend bei 14 Grad.

Im süd-östlichen Münsterland liegen die Temperaturhöchstwerte jedoch nur bei zwölf Grad, da sich die Luft auf der Nordseite der Mittelgebirge staut. Der Wind kommt am Mittwoch aus Südwest und dreht im Tagesverlauf auf Nordwest-Wind. In Gewitternähe kann es auch zu stürmischen Böen kommen. Im Tagesverlauf nimmt der Wind ab. Nachts liegen die Temperaturtiefstwerte bei neun Grad, es ist kaum noch Regen zu erwarten.

Allenfalls im südlichen oder östlichen Münsterland könnte es noch regnen. Britta Siebert-Sperl sagt über die dortigen Wolkenfelder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag: „Ob da noch Regen fällt, wissen wir noch nicht ganz genau. Meist kommt aus diesen Wolkenfeldern dann doch nichts mehr heraus.“

Besserung in Sicht

Am Donnerstag (7.10.) entwickelt sich ein noch nicht benanntes Hochdruckgebiet über den Beneluxländern, das die Nebel- und Wolkenfelder wieder auflockert. Die Sonne kann sich dementsprechend wieder mehr durchsetzen. Die Höchsttemperaturen für Donnerstag liegen im Münsterland bei 14 bis 15 Grad. Es ist von einem relativ schwachen Wind auszugehen, der aus unterschiedlichen Richtungen kommt, anfangs allgemein jedoch eher aus Süd- dann aus Ostrichtung, so die Vorhersage der Wetterexpertin

Zum Wochenende hin verbessert sich das Wetter im Münsterland abermals: Ab Freitag (8.10.) gibt es Höchsttemperaturen von 16 bis 17 Grad. Trotz des Einzuges eines „goldenen Herbstes“ (siehe unten) bleiben die Nächte weiterhin kalt - mit Temperaturen zwischen sechs und acht Grad.

Mögliche Auswirkungen des Wetterumschwungs

Der Wetterumschwung, durch den Einfluss des Tiefdruckgebietes und der damit einhergehende Aufzug von Kaltluft, erreicht am Mittwoch (6.10.) seinen Höhepunkt, was die potenziellen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus angeht. Rheumapatient:innen oder Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen können bei aufziehender Kaltluft beispielsweise unter verstärkten Problemen leiden - ebenso wie Menschen mit niedrigem Blutdruck, die dann häufig unter Schwindelfällen leiden. Die Betroffenen sollen sich bis einschließlich morgen eher schonen.

Vorhersage für ganz Deutschland

Laut der Meteorologin Britta Siebert-Sperl wird das Wetter am Dienstag (5.10.) von zwei Tiefdruckgebieten über Europa bestimmt - einem über Polen und einem über den Großbritannien, den Benelux-Ländern und Frankreich. Diese Tiefdruckgebiete bringen Regengüsse für ganz Deutschland mit sich. Das Regenwetter im Westen und Nordwesten Deutschlands enthält vereinzelt auch Sonnenstunden bevor der Regen wieder stärker wird, wohingegen die Regengüsse im Osten und Süden des Landes ab nachmittags ein wenig nachlassen werden.

Es handelt sich also um typisches Herbstwetter mit wenig Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen zehn und 18 Grad. Einzig in Ober- und Niederlausitz kann es vereinzelt bis zu 21 Grad geben. Der Wind weht im Tagesverlauf in Böen, welche als frisch bis stark auffrischend bezeichnet werden können. Auf den Höhen der westlichen Mittelgebirge herrscht eine Gefahr für Sturmböen vor, mit Böen zwischen 80 bis 100 Stundenkilometern. Im umliegenden Flachland können die Böen noch Windgeschwindigkeiten zwischen 40 und 60 Stundenkilometer erreichen.

Mittwochvorhersage auf Bundesebene

Am Mittwoch (6.10.) ist wieder mit wechselhaftem Wetter zu rechnen, dieses Mal durch ein Tiefdruckgebiet über dem holländischen Wattenmeer verursacht. Im Tagesverlauf ist zunächst mit Regenschauern aus dem Norden und Westen zu rechnen, welche dann bis zum Abend von Schleswig-Holstein über das Harz und zurück nach NRW, bis nach Rheinland-Pflanz und an den Neckar herunterziehen. Die Temperaturhöchstwerte schwanken zwischen sieben bis neun Grad in den höchsten Höhen, wie zum Beispiel im Erz- oder Rothaargebirge, und zwischen zwölf bis maximal 17 Grad im Flachland. Zusätzlich weht ein mäßiger bis frischer Wind, mit einigen frischen bis starken Böen. Eine Gefahr von Sturmböen ist nicht mehr vorhanden, mit Ausnahme einer geringen Gefahr für jene im Sauerland und in der Eifel.

Goldenes Herbstwetter in Sicht

Ab Donnerstag findet - dank einer Hochdruckbrücke zwischen Mittel- und Osteuropa - wieder milderes Herbstwetter Einzug. Im Verlaufe des Donnerstags werden sich die letzten Nebelfelder, die an den Regen der letzten Tage erinnern, auflösen und einem „goldenen Herbstwetter“ Platz machen. Das bedeutet einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Dieses goldene Herbstwetter wird voraussichtlich bis Sonntag (10.10.) anhalten und mit Temperaturen zwischen zehn bis 18 Grad tagsüber einhergehen. Nachts wird es im Landesinneren nur noch zwischen drei bis neun Grad haben, da die Sonne inzwischen schon sehr tief steht. Das goldene Herbstwetter zum Ende der Woche wird fast ganz ohne Wind auskommen.