Telgter Paar kehrt zurück aus München ins Münsterland

Ein altes Haus in der Altstadt von Telgte wird für Clarissa Niermann und Florian Vogt zum neuen Heim in der alten Heimat. Das Paar aus Telgte lebte lange in München und kehrt nun zurück ins Münsterland.

Neulich wohnten Florian Vogt und Clarissa Niermann noch im schicken München, jetzt sitzen sie vor einem uralten Häuschen in der Altstadt von Telgte und freuen sich, dass pünktlich zum Winter immerhin die Fenster fertig wurden. Der Schritt der Münsterländer zurück ins Münsterland ist für sie ein Schritt nach vorne in eine Zukunft nach eigenem Geschmack. Denn so gut dem jungen Paar alles in der Bayern-Metropole gefallen hat: „Es war nie unser Gedanke, längerfristig zu bleiben.“