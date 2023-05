Wann und wo Open-Air-Kinos im Münsterland starten 

So langsam steht der Sommer in den Startlöchern und Familien und Freunde überlegen, wie sie die Nachmittage und Abende an der frischen Luft verbringen. Ein Highlight lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Open-Air-Kinos im Münsterland lassen wieder die Leinwände hinunter.

Besonders beeindruckend ist das „Sparda-Bank Sommernachtskino“. Direkt auf dem Schlossplatz in Münster vor dem spektakulär beleuchteten Schloss können Besucher Filme bei Einbruch der Dunkelheit genießen. Ab circa 22 Uhr werden die Filme gezeigt. Die Saison startet am 19. Juli und endet am 13. August. Der Vorverkauf ist ab dem 9. Juni geplant.

Etwas früher öffnet das Kamp-Flimmern wieder seine Türen. Bereits ab dem 6. Juli können bei dem Open-Air-Kino am Hawerkamp wieder Filme geschaut werden. Und bis zum 7. September bleibt die Leinwand unten. Das Programm:

06.07.2023 : Der schlimmste Mensch der Welt

: Der schlimmste Mensch der Welt 13.07.2023 : Surf Film Nacht: Waterman – The Life of Duke Kahanamoku

: Surf Film Nacht: Waterman – The Life of Duke Kahanamoku 20.07.2023 : Ask, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod

: Ask, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod 27.07.2023 : The Whale

: The Whale 03.08.2023 : Suzume

: Suzume 10.08.2023 : tba

: tba 17.08.2023 : Blue Jean (engl.OmU)

: Blue Jean (engl.OmU) 24.08.2023 : All the Beauty and the Bloodshed (engl.OmU)

: All the Beauty and the Bloodshed (engl.OmU) 31.08.2023 : The Ordinaries

: The Ordinaries 07.09.2023: Asteroid City

Open-Air-Kino in Warendorf, Borken und Nordkirchen

Und nicht nur große Städte wie Münster haben ein Freilichtkino im Angebot. Auch kleinere Städte setzen auf das Kino unter freiem Himmel. So auch Warendorf und Nordkirchen. Nachdem 2022 das Auto-Kino sowie das Open-Air Kino so erfolgreich waren, knüpft das Scala Filmtheater daran an.

Vom 12. bis 30. Juli finden die Warendorfer Mondlichtspiele im Freibad statt. Tickets können online und an der Kinokasse im Scala Filmtheater erworben werden. Snacks und Getränke gibt es online, eigene Speisen und Getränke sind nicht erlaubt. Ein Tipp des Veranstalters ist auch, sich eine Decke mitzubringen.

In Nordkirchen startet das Open-Air-Kino am 4. August und endet am 6. August. Ein kurzes Wochenende im Innenhof vor dem Schloss Nordkirchen mit vielen Filmen an der frischen Luft. Karten erhalten die Besucher online auf der Seite des Scala Filmtheaters oder an der Tourist Information von Nordkirchen.

Und auch Borken trägt sich in die Liste der Open-Air-Kinos ein, wenn auch nur für einen Tag. Denn im Rahmen der Münsterländer Picknicktage veranstaltet die Kreisstadt am 16. Juni ab 19.30 Uhr ein Kino im Stadtpark. Die Besucher können auf ihrer Decke den Film „Blind Side - Die große Chance“ genießen.