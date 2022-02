Orkantief "Zeynep" wird Münsterland am Freitagabend treffen

Am Freitagabend wird das Münsterland erneut von einem Orkantief getroffen. Meteorologen warnen vor Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer und appellieren an die Bevölkerung.

Das nächste Sturmtief ist auf dem Weg nach Deutschland. Aktuell befindet sich "Zeynep" über den britischen Inseln. "Mit extremen Geschwindigkeiten rollt es jetzt rüber und wird bereits am Samstag über dem Baltikum sein", sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das Orkantief soll am Freitagabend dann das Münsterland erreichen. "Ab dem späten Nachmittag dürfte Zeynep auf die Region treffen", sagt der Meteorologe, der Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer erwartet. Die stärksten Windböen werden das Münsterland laut dem Experten zwischen 17 und 23 Uhr treffen. "Bleiben Sie zuhause", appelliert Jürgen Schmidt, der sagt, dass der Sturm ähnlich heftig wird wie tief "Ylenia", das Teile des Münsterlandes schon in der nacht von Mittwoch auf Donnerstag traf. Immer wieder kommen zum Wind auch stärkere Regen-Schauer dazu, so der Meteorologe.

Auf Bahnreisen solle am besten das ganze Wochenende verzichtet werden. "Und meiden Sie auch am Samstag und Sonntag Besuche in Wäldern", sagt Schmidt. Der Wind würde im Laufe der Nacht zu Samstag zwar abnehmen, es bleibe aber böig und Bäume und Äste könnten locker sein und gefährlich werden. Am Sonntagabend könne es dann zudem erneut stärkere Windböen geben.

Sturm mit Orkanböen zieht über Münster Eine Birke ist an der Max-Winkelmann-Straße auf eine Garage gefallen Foto: Grottendieck Die Windschutzscheibe wurde in Mitleidenschaft gezogen Foto: Grottendieck Eine Birke an der Bahlmannwiese hat es vergangene Nacht geschmissen. Der Baum wurde entwurzelt, fiel aber zur richtigen Seite. Foto: Gabriele Hillmoth Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Auf der Wolbecker Straße kippte ein Umleitungsschild auf die Straße. Foto: Matthias Ahlke Das Schild ragte mitten auf die Fahrbahn. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Fahrräder hat es umgehauen an der Schmittiingheide. Foto: Matthias Ahlke Eine Werbetransparent an den Hafenstraße hat sich zum Teil gelöst und flattert wild herum. Foto: Matthias Ahlke Ein Baustellenschild an der Bismarckallee wurden von einer Böe umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Eine Sturmböe hat den Motorroller an der Scharnhorststraße umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Flaggen des Künstlers Matt Mullican tanzen und wehen im Wind. Foto: Matthias Ahlke In Angelmodde rückte ein Löschzug an Foto: privat Umgestürzte Bauzäune in Hiltrup Foto: Grottendieck

Noch stärker als das Münsterland wird das Orkantief "Zeynep" den Norden Deutschlands treffen. "An der Küste können Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometer erreicht werden", sagt Jürgen Schmidt vom Wetterkontor.

Weitere Wetteraussichten

Am Samstag bleibt es windig, es kommt aber immer mal wieder die Sonne raus. "Der Sonntag ist dann ziemlich verregnet", sagt Meteorologe Jürgen Schmidt. Auch die kommende Woche soll eher durchwachsen werden mit vielen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen werden immer um die 10 Grad liegen.

Mit einem richtigen Wintereinbruch im Münsterland rechnet Meteorologe Jürgen Schmidt nicht mehr. "Es kann immer mal sein, dass es vereinzelt ein paar Schneeflocken geben wird, aber eine längerfristige Kaltfront ist in diesem Winter im Münsterland nicht mehr ersichtlich."