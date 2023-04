Sorge um Umweltbelastung – weniger Osterfeuer im Münsterland

In der Osternacht werden im Münsterland augenscheinlich weniger Osterfeuer brennen als in den vergangenen Jahren. In Borken gibt es beispielsweise strenge Vorschriften. Was das NRW-Umweltministerium und der BUND dazu sagen.

Im Münsterland werden am Osterwochenende weniger Osterfeuer brennen als in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Das ergaben Nachfragen unserer Redaktion in größeren Städten der Region. So sind in Borken, Coesfeld, Dülmen, Münster und Steinfurt nicht so viele Feuer angemeldet worden wie im Jahr 2019.