Personal fehlt – Eurobahn-Züge fallen aus

Ein Zug der Eurobahn in Greven: Die private Bahngesellschaft meldet erneut Ausfälle.

Am Mittwoch, 7. Juni, und am Freitag, 9. Juni, fährt die „Ems-Bahn“ (RB65) „aufgrund eines hohen Personalkrankenstandes“ statt halbstündlich nur stündlich, dafür mit doppelt so langen Zügen, teilte die private Eurobahn mit.

Es entfallen die Fahrten, die immer 13 Minuten nach der vollen Stunde in Münster und 18 Minuten nach der vollen Stunde in Rheine abfahren.

Nicht betroffen sind die Fahrten der anderen Bahnbetreiber, die auf der selben Strecke unterwegs sind. Züge verkehren dort mitunter alle acht Minuten. Für die entfallenden Zwischentakte hat die eurobahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Weitere Informationen will die Eurobahn auf ihrer Internet-Seite veröffentlichen.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Ausfällen gekommen, weil Personal fehlt - ein Problem, das nicht nur die Eurobahn trifft, sondern auch ihre Konkurrenten.