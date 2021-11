Picknickdecke als nachhaltiges Modeaccessoire

Auch der Stadtpark Vreden bietet sich zum Picknicken an. Hier trifft Tradition auf barrierefreie Moderne: Direkt am Fluss Berkel ist befindet sich eine historische Bauernhofanlage und daneben befinden sich direkt Fitness- und Spielgeräte. Öffentliche Sanitäranlagen sind am Kirchplatz 10 zu finden, Parkplätze befinden sich in der Straße Up de Bookholt 10.

Foto: Gewers