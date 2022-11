Autodieb weiter auf der Flucht - Fotos von Tatverdächtigem veröffentlicht

Nach einem Raubdelikt am 31. Oktober in Vreden fahndet die Polizei weiter nach einem 50 Jahre alten Verdächtigen. Das vom Täter entwendete Auto konnte inzwischen in den Niederlanden sichergestellt werden. Der Verdächtige konnte noch nicht festgenommen werden und ist weiter auf der Flucht, so die Polizei.

Flucht mit gestohlenem Pkw

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit dem Fahrrad zu einem Parkplatz in Vreden, wo er unaufgefordert in ein Fahrzeug einstieg. Nachdem der Täter gefordert hatte, dass er zu einem Autohaus gefahren werden möchte, fuhr der Fahrer des Wagens los. Noch während der Fahrt hielt der zugestiegene Mann dem Fahrer ein Cuttermesser ans Bein und verlangte nach Ahaus-Alstätte gefahren zu werden. Laut Ausführungen der Polizei zwang er den Autobesitzer dort dann auszusteigen und flüchtete mit dessen Wagen.

Foto des Tatverdächtigen Foto: Fahndungsportal der Polizei NRW

Mittlerweile konnten Ermittler das Fahrrad des Verdächtigen und das gestohlene Auto sicherstellen.

Da der Täter ist weiterhin flüchtig ist, veröffentlichte die Polizei Fotos des Täters und von dessen Fahrrad im Fahndungsportal der Polizei NRW. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten oder zu dem sichergestellten Fahrrad geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen.