Nach Flucht: Autodieb in Haft

Der Raub ereignete sich am 31. Oktober in Vreden. Das vom Täter entwendete Auto konnte bereits Ende des vergangenen Jahres in den Niederlanden sichergestellt werden. Der Verdächtige befand sich zu der Zeit noch auf der Flucht.

Flucht mit gestohlenem Pkw

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit dem Fahrrad zu einem Parkplatz in Vreden, wo er unaufgefordert in ein Fahrzeug einstieg. Nachdem der Täter gefordert hatte, dass er zu einem Autohaus gefahren werden möchte, fuhr der Fahrer des Wagens los. Noch während der Fahrt hielt der zugestiegene Mann dem Fahrer ein Cuttermesser ans Bein und verlangte nach Ahaus-Alstätte gefahren zu werden. Laut Ausführungen der Polizei zwang er den Autobesitzer dort dann auszusteigen und flüchtete mit dessen Wagen.

Täter in Haft

Der Mann wurde zwischenzeitlich in den Niederlanden (Grenznähe zu Vreden) von der dortigen Polizei festgenommen und befindet sich in den Niederlanden in Haft.