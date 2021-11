„Planenschlitzer“ landen hinter Gittern

An Lkw-Parkplätzen „bedienten“ sie sich offenbar an der Ladung, jetzt sind sie hinter Gittern: Die Polizei hat eine Gruppe von mutmaßlichen „Planenschlitzern“ dingfest gemacht, die auch im Münsterland zugeschlagen haben sollen.

Die Polizei hat bei Razzien in mehreren Ländern gegen sogenannte «Planenschlitzer» mehrere Verdächtige festgenommen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag zahlreiche Objekte in Deutschland und Rumänien. Die Razzia war eine gezielte Aktion gegen sogenannte „Planenschlitzer“, die insbesondere am Lkw-Parkplatz Holsterfeld nahe Rheine aktiv waren. Nun stellte die Polizei ihre Ergebnisse vor.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff „Planenschlitzer“? Damit beschreibt die Polizei ein bekanntes Vorgehen krimineller Gruppen. Diese „schlitzen“ die Seiten-Planen von Lkw auf und stehlen den geladenen Inhalt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten nun große Mengen an mutmaßlichem Diebesgut sowie mehr als 20.000 Euro Bargeld sicher. In Rumänien entdeckten sie über 100 Kartons mit neuwertigen Laptops sowie weitere Behälter mit originalverpacktem Parfüm und Kosmetikartikeln. Außerdem fand die Polizei zwei Lkw, die mit hochwertigen Schuhen und Bekleidung beladen waren, und beschlagnahmte zahlreiche TV-Geräte und Kartons mit teuren Wein- und Cognacflaschen.

Schwerpunkt-Tatort: Autohof Holsterfeld

Bei den Durchsuchungen in Deutschland stellten die Ermittler in einem Kellerraum rund 50 Paar neuwertige Sportschuhe sowie mehr als 60 Kartons mit neuen Messern fest. Der Beuteschaden liegt nach Angaben der Polizei mittlerweile bei über zwei Millionen Euro. Insgesamt durchsuchten die Beamten 57 Häuser, Wohnungen, Hallen, Keller und Fahrzeuge. Elf davon befanden sich im Großraum Gütersloh und 46 in der rumänischen Region Dambovita. Von den Verdächtigen befinden sich mittlerweile 15 Männer im Alter von 22 bis 39 Jahren in Untersuchungshaft – 13 in Rumänien und zwei in Deutschland.

Die Polizei rechnet der Gruppe rund 30 Personen zu, denen bislang 112 Taten in Deutschland zugeordnet werden – die Ermittlungen dauern aber an. Die betroffenen Rastplätze in Deutschland lagen überwiegend in Niedersachsen und NRW. Ein Schwer­punkt war der Autohof Holsterfeld in Salzbergen. Die Masche der Bande: Im Schutz der Nacht schlugen sie zu und schlitzten die Planen auf, während die Trucker in der Fahrerkabine schliefen. Danach versuchten sie das Diebesgut im Ausland zu verkaufen.