„Planenschlitzer“ landen hinter Gittern

An Lkw-Parkplätzen „bedienten“ sie sich offenbar an der Ladung, jetzt sind sie hinter Gittern: Die Polizei hat eine Gruppe von mutmaßlichen „Planenschlitzern“ dingfest gemacht, die auch im Münsterland zugeschlagen haben sollen.

Nach Razzien in Deutschland und Rumänien

Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag zahlreiche Objekte in Deutschland und Rumänien. Die Razzia war eine gezielte Aktion gegen sogenannte „Planenschlitzer“, die insbesondere am Lkw-Parkplatz Holsterfeld nahe Rheine aktiv waren. Nun stellte die Polizei ihre Ergebnisse vor.