Kritik an Sony: PS5-Controller hört Gespräche mit

Der Kerl hat schon wieder im Stehen gepinkelt. Seine Frau schimpft deswegen mit ihm. An der Playstation 5 bekommt Matthias Münzel jedes Wort aus diesem Dialog mit, obwohl der gar nichts mit seinem „Call of Duty“-Einsatz zu tun hat.

Der Bielefelder Linguistik-Student und Redakteur von Campus Radio Hertz 87.9 ist leidenschaftlicher Gamer, der über neue Spiele und Konsolen auch Rezensionen in Fachmagazinen schreibt. Als er für so einen Artikel die neue Call-of-Duty-Variante an der Playstation 5 testet, fallen ihm diese Nebentöne auf. Ein Junge, der Ärger mit seiner Mutter bekommt, weil er schon vormittags wieder an der Konsole hängt.