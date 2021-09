Polizei: Einbruchsserie im Münsterland aufgeklärt

Am vergangenen Freitagmorgen (27. August) haben Polizisten nach einem Einbruch in den Lagerbereich eines Discounters in Dorsten vier Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, stehen die vier Männer aus Berlin unter Verdacht, für eine ganze Einbruchsserie in Münster und dem Kreis Steinfurt verantwortlich zu sein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge lenkte bei dem Fall in Dorsten ein Tatverdächtiger eine Mitarbeiterin ab, die drei anderen Männer hebelten die Tür zum verschlossenen Zigarettenlager auf und entwendeten Zigaretten im Wert von circa 6000 Euro. Auf der anschließenden Fahrt in Richtung Dortmund nahmen Beamte die vier Männer im Alter von 40, 46, 47 und 50 Jahren fest. In dem Fluchtfahrzeug wurden die Zigaretten und Einbruchwerkzeug gefunden und sichergestellt.

Zigaretten aus Lagerräumen gestohlen

„Intensive Tatortarbeit und umfangreiche Ermittlungen“ haben die Beamten auf die Spur der überörtlich agierenden Bande gebracht, berichtet die Polizei. Die Männer aus Berlin stehen im Verdacht, bereits am 22., 23. und 28. Januar 2021 in Münster und in sechs Orten im Kreis Steinfurt (Rheine, Steinfurt, Nordwalde, Ibbenbüren, Ochtrup und Mettingen) während der Öffnungszeiten in Lagerräume von Supermärkten eingebrochen zu sein und Zigaretten gestohlen zu haben. Hierbei seien die Männer zielgerichtet vorgegangen. Sie „handelten arbeitsteilig und waren während der Taten immer in telefonischem Kontakt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster, erließ ein Richter gegen drei der festgenommenen Tatverdächtigen Haftbefehl. Die 40-, 46- und 47-jährigen Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Derzeit wird geprüft, ob die Täter auch in weiteren Bundesländern für ähnliche Taten verantwortlich sind.